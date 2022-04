"Sanatorium miłości 4" odcinek 3. Monika zaprosiła Andrzeja na randkę. Mają się ku sobie! Piotr Hubert opowiedział o swoich nieudanych małżeństwach!

Za nami 3. odcinek programu "Sanatorium miłości 4". Monika zaprosiła Andrzeja na randkę. Mają się ku sobie! Piotr Hubert opowiedział o swoich nieudanych małżeństwach! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 3. odcinku "Sanatorium miłości 4"!

Za nami 3. odcinek "Sanatorium miłości". Dzieje się u kuracjuszy. Doskonale o tym ostatnim razem przekonał się Piotr, który myślał, że oczarował Natalię, ale grubo się pomylił, bo jej w oko wpadł kompletny inny mężczyzna.

Następny dzień rozpoczął się od... Andrzeja, który chciał uprasować koszulę. Niestety, nie ma odpowiednich umiejętności, więc o pomoc poprosił Mariolę z Berlina, która ochoczo zgodziła się pomóc. U innych zaś było zmęczenie po wczorajszym wieczorze; nic dziwnego, w końcu taniec bywa wycieńczający! Następnie seniorzy spotkali się z Martą Manowską, która próbowała otworzyć swoich podopiecznych. Zapytała ich o traumatyczne wydarzenia z przeszłości.

Wówczas Roman postanowił opowiedzieć o śmierci swojej ukochanej żony. Anna zaś opowiedziała o tym, jak była prześladowana w dzieciństwie z powodu swojego romskiego pochodzenia. Poznani swoich korzeni ją otworzyło. Za to Piotr Hubert opowiedział o swojej chorobie nowotworowej i utracie oka, które zastąpiono mu protezą. Jednak nie traci pozytywnej energii, a bardziej dobijające dla niego było to, że wówczas spotkał dużo młodsze osoby, które też były chore. Poznaliśmy też pierwszego kuracjusza odcinka, którym została Monika!

Później seniorzy spotkali się z psycholog Marią Rotkiel. Wówczas przyszedł czas na mini randki. Ewidentnie nie zaiskrzyło między Romanem a Zofią. Maria Rotkiel zauważyła, że Piotr próbuje każdą z kobiet poderwać w dokładnie taki sam sposób, przez co nie jest szczery. Stosuje triki, które według niego, działają. Następnie Marta Manowska i Maria Rotkiel postanowiły, że Natalia i Hubert powinni wybrać się na randkę! Kobieta postanowiła przejąć inicjatywę i zaprosiła Huberta do lasu. Mężczyzna jednak boi się otworzyć i nie chce rozmawiać o swoim poprzednich związkach. Trudno do niego dotrzeć, jest niedostępny. Później Natalia stwierdziła, że nie chemii między nimi. Za to Marek postanowił bliżej poznać Anię. Zdecydował o tym trochę przypadek, ponieważ spotkali się... w drodze na zabieg. Oj, Ania wpadła mu w oko.

Piotr Hubert otworzył się w rozmowie z Martą Manowską. Opowiedział o swoim pierwszym małżeństwie, które się nie udało. Wniósł o rozwód. Drugie małżeństwo miało się udać, ale również nie skończyło się dobrze. Trzecie małżeństwo było najgorsze. Wówczas wyjechał z koleżanką z zespołu pieśni i tańca do Niemiec. Tam kobieta zaszła z nim w ciążę, ale postawiła warunek - albo ślub, albo usunięcie ciąży. Mężczyzna się zgodził i - jak określił - zyskał córkę, a kobieta zyskała paszport... W tej relacji nie było miłości.

Następnie uczestników programu odwiedziła Alicja Węgorzewska. Seniorzy musieli zmierzyć się z piosenką Andrzeja Rybińskiego - "Nie liczę godzin i lat". Hubert odważył się pokazać swoje umiejętności wokalne, przez co w końcu poczuł się szczęśliwy. Podczas śpiewania emocje udzieliły się Annie, która przyznała, że poczuła się wyjątkowo.

Monika, będąca kuracjuszką odcinka, postanowiła na randkę zaprosić Andrzeja, będącego byłym piłkarzem. Mężczyzna ujął ją tym, jak umiejętnie tańczył! Mężczyzna otworzył się przed Moniką i przyznał, że popełnił w życiu wiele błędów i złych wyborów. Wyznał, że od 8 lat nie ma kobiety i trochę zapomniał, jak wygląda egzystencja z kobietą u swojego boku. Monika aż postanowiła przytulić Andrzeja! Chyba zaiskrzyło! Na koniec dnia uczestnicy show spotkali się z coachem. To pozwoliło im się nawzajem poznać jeszcze lepiej.