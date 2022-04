"Sanatorium miłości 4" odcinek 5. Piotr wyznał swoje uczucia Annie! Atrakcyjna seniorka nie kryła wzruszenia!

Przed nami 5. odcinek programu "Sanatorium miłości 4", który ma szansę być jednym z najbardziej komentowanych epizodów w historii całego programu! Wiele wskazuje na to, że widzowie będą świadkami... oświadczyn Piotra, który uklęknie przed Anną! Atrakcyjna seniorka nie kryła wzruszenia! Zobaczcie zdjęcia!

Piotr wyznał swoje uczucia Annie w "Sanatorium miłości 4"!

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów na antenie Telewizji Polskiej, ale wydaje się, że najpopularniejszy odcinek randkowego show dla seniorów dopiero przed nami! W Poniedziałek Wielkanocny, o godzinie 21:15, na antenie TVP 1 będziemy mogli obejrzeć 5. odcinek "Sanatorium miłości 4", w którym... Piotr uklęknie przed Anną i zada jej bardzo ważne pytanie!

Czy kochliwy senior rzeczywiście oświadczył się pięknej kuracjuszce. Tego jeszcze nie wiemy, ale zdjęcia pokazują, że była to niezwykle romantyczna chwila, której dodatkowo przyglądało się wielu gapiów! Niektórzy z nich sami nagrywali to, co widzą!

Oczywiście, gest Piotra wobec Anny, która dawniej wyglądała niczym gwiazda z Hollywood, to nie jedyna rzecz, jaką w nadchodzącym odcinku "Sanatorium miłości 4" zobaczą widzowie. Ponadto będziemy świadkami porannych rozmów pań, które rozważają nad rolą kobiet w życiu mężczyzn. Na spotkaniu z Martą seniorzy porozmawiają o zazdrości i jej znaczeniu dla związku. Temat, jak się później okaże, będzie bardzo aktualny w tym odcinku - Piotr poczuje zazdrość o Anię, kiedy Marek wybierze ją jako pierwszą do swojej drużyny w zmaganiach foodtrucków!

Przyznam się, że nie było mi w smak, że Marek wybrał Anię! - zaakcentuje swoje niezadowolenie Piotr. Tradycyjnie spotkanie zakończy się ogłoszeniem Kuracjusza Odcinka. A potem dzień już tylko pod znakiem atrakcji i współzawodnictwa, choć będą też chwile we dwoje, bo w tym odcinku aż dwie pary wybiorą się na intymne spotkania. Najpierw dwie grupy zmierzą się w wojnie na foodtrucki. W jednym podadzą kuchnię grecką, w drugim będzie rządzić kuchnia amerykańska. Zwycięzcę wyłonią przypadkowi przechodnie z Polanicy. W efekcie lider wygranego foodtrucka wybierze parę, która pójdzie w przyszłości na randkę. W zmaganiach niezwykle cenne okażą się Mariole, które będą promowały wśród przechodniów przysmaki swoich drużyn. Nie obędzie się bez małych kontrowersji - popularna "Berlinka" uzna, że Mariola z Ameryki podbiera jej klientów!

Po tej rywalizacji panie z panami rozdzielą się - panie pojadą na strzelnicę, a panowie zostaną poproszeni o przygotowanie bukietów dla swoich pań, pomoże im w tym florystka, która wytłumaczy przy okazji znaczenie barw kwiatów. Po powrocie pań ze strzelnicy, panowie wręczą im bukiety. Jedna z pań poczuje rozczarowanie, inna zostanie doceniona w niezwykły sposób. Piotr podczas wręczania kwiatów Ani zada jej ważne pytanie - jakie one będzie i co odpowie Ania? Wieczór tego dnia zakończy silent disco. Tu już wątpliwości związane z jedną z par, zostaną ostatecznie rozwiane. Ale finał odcinka zaskoczy wszystkich nieoczekiwanym spotkaniem przy fortepianie, przy którym zasiądzie Piotr Hubert. Kto do niego dołączy?

