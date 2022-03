"Sanatorium miłości 4". Pierwsze pary są już znane? Sprawdziliśmy, jak typują widzowie! Kogo połączy miłość na planie?

Choć 4. sezon "Sanatorium miłości" ledwie się rozpoczął, to już pojawiają się doniesienia odnośnie tego, którzy uczestnicy show dla seniorów połączą się w pary. Niektóre typy nikogo nie dziwią, a inne są dość zaskakujące. Którzy uczestnicy ostatecznie się w sobie zakochają?

W 4. edycji "Sanatorium miłości" jak do tej pory, bierze udział największa liczba uczestników, bo jest to aż dwunastka seniorów, mających nadzieję na znalezienie upragnionej miłości. W niedzielę 20 marca o godz. 21:15 rozpoczął się premierowy odcinek 4. sezonu programu "Sanatorium miłości". Widzowie mieli okazję lepiej przyjrzeć się wszystkim, uczestnikom słynnego show dla seniorów. Poznali oni m.in.: Mariolę z New Jersey, Natalię z Głogowa, Andrzeja z Tomaszowa Mazowieckiego, Romana z Gdańska, czy Mariolę z Berlina.

"Sanatorium miłości 4" - fani programów już wiedzą kto z kim pójdzie na randkę?

Na oficjalnym profilu programu na Facebooku, zostało zadane pytanie o to, jakie pary powinny się wybrać ze sobą na randkę. Choć internauci śledzący miłosne losy seniorów mieli różne opinię na temat tego, którzy z nich do siebie pasują, to w pewnych przypadkach byli oni ze sobą zaskakująco zgodni. Czyżby wiedzieli już coś więcej o losach uczestników?

Sprawdź naszą galerię i zobacz, które pary zdaniem fanów mają największe szanse na znalezienie miłości:

