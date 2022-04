"Sanatorium miłości 4". Piotr oświadczył się Annie? Natalia to przeszłość? Fani spekulują, czy znali się wcześniej!

"Sanatorium miłości 4" wywołuje emocje od swojego pierwszego odcinka, ale wygląda na to, że nadchodzący epizod randkowego show TVP dla seniorów będzie szeroko komentowany! Czy na wizji zobaczymy... oświadczyny Piotra, który poprosi Annę o rękę? To sugeruje zwiastun produkcji!

Piotr oświadczył się Annie w "Sanatorium miłości 4"? Fani spekulują, czy znali się wcześniej!

Dzieje się w "Sanatorium miłości 4"! Wygląda na to, że Piotr to jeden z najbardziej kochliwych kuracjuszy w najnowszym sezonie show! Wszyscy pamiętają, że już na początku turnusu w oko wpadła mu atrakcyjna Natalia, z którą wręcz... chciał zamieszkać!

Niestety, Natalia, która ewidentnie była zakłopotana zalotami seniora, szybko dała mu do zrozumienia, że między nimi nic nie będzie. Wówczas Piotr postanowił raz na zawsze skończyć z tematem Natalii i obrał sobie nowy cel.

Jego kolejnym obiektem zainteresowań stała się Ania i tutaj chyba zaiskrzyło, chociaż o serce pięknej seniorki stara się również Marek. Czy z tej dżentelmeńskiej rywalizacji zwycięsko wyjdzie Piotr? Wiele na to wskazuje, bowiem zwiastun 5. odcinka "Sanatorium miłości 4" sugeruje, że... Piotr poprosi Annę o rękę!

Fani wręcz nie dowierzają w to, co widzą! Niektórzy wręcz sugerują, że jeżeli rzeczywiście na planie doszło do oświadczyn, to Piotr i Anna musieli się poznać jeszcze przed programem! W komentarzach czytamy m.in. (pisownia oryginalna):

Ewidentnie to wygląda tak, jakby się już znali wcześniej.. Nie zamienili praktycznie ze sobą słowa podczas tego turnusu, a już z bukietem przed nią klęka i zaręcza się, no błagam 😂

Oj Aniu czy nie za wcześnie się zgodziłaś. Duża wiązanka kwiatów to nie wszystko. Piotr dobrze wymyślił i. się pospieszył bo ma konkurentów. Ja na twoim miejscu bym się tak nie spieszyła.ale to twój wybór.

Najpierw startował do Natalii i był nią zauroczony, powiem więcej- zakochany! Jak go odrzuciła, to błyskawicznie zmienił obiekt zainteresowania i expresowo zabujał się w Ance. Sorry, ale to bardzo słabe i wygląda, jakby łapał co popadnie,byle tylko złapać! Nie wierzę w taką miłość na pokaz. Myślę jednak, że pasują do siebie : Oboje fałszywi, teatralni. Jednak wszystkim uczestnikom życzę dobrej zabawy i mam nadzieję, że ten czas w Sanatorium, był dla Was pięknym czasem i narodziło się tam wiele dobrych przyjaźni. Kibicuję Zosi i jej wielbicielowi.

Szybko działa?ale na co starsi mają czekać? Super ,szkoda życia, brawo i powodzenia

Pan jakoś szybko się zakochuje. Za wszelką cenę. zmienia zdanie bardzo szybko. Z Anią nie pasują do siebie. Pani Ania lubi sport a on kanapę. Pan z którym była na rolkach byłby dobrym kandydatem dla niej. Ale cóż wybrała innego. Wkrótce się biwdna znów rozczaruje. Obym się myliła.

Wszystko pod publikę, oby tak szybkie decyzje nie okazały się największą klapą.

Nie wiem czemu ale oboje są dla mnie nie prawdziwi .Ale życzę im powodzenia sądzę że i tak nic z tego nie będzie.Ale na ten czas dobrej zabawy życzę .Nie przekonali mnie do siebie.Kibicuje Monice bo wywarła na mnie pozytywne wrażenie .Szczera delikatna mądra kobieta . Powodzenia 🍀 jej życzę

A może zgodziła się przyjć kwiaty i tym zaklepała przyjaźń z Piotrem..po to są takie wstawki żeby oglądać następny odcinek.. Jak to były zaręczyny to BRAWO WY💏

Pasują do siebie. Nie znoszę oboje

