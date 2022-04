"Sanatorium miłości 4". Seniorzy wezmą udział w pokazie mody, a jeden z kuracjuszy pójdzie aż na 2 randki! Co się wydarzy w 4. odcinku?

Na oficjalnym koncie "Sanatorium miłości TVP" na Facebooku pojawiła się zapowiedź najnowszego, 4. odcinka randkowego show dla seniorów. Dowiadujemy się, że seniorzy wezmą udział w specjalnym pokazie mody. Ponadto jeden z kuracjuszy w tym odcinku będzie miał wyjątkowe szczęście i pójdzie aż na dwie randki! Co się jeszcze wydarzy?

"Sanatorium miłości 4" - najnowszy odcinek już w niedzielę o 21:15 w TVP1

"Sanatorium miłości" to program, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Prowadzone przez Martę Manowską reality show na antenie TVP zadebiutowało w styczniu 2019 roku i do tej pory doczekało się czterech edycji. W najnowszej odsłonie randkowego programu dla seniorów nie zabrakło ciekawych osób. Mogliśmy poznać między innymi doświadczonego aktora telewizyjnego, fankę spadochroniarstwa z New Jersey oraz byłego piłkarza Legii Warszawa.

"Sanatorium miłości 4" - co się wydarzy w 4. odcinku?

W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości " nasi bohaterowie skupieni będą na dzieleniu się swoimi snami, a na spotkaniu z Martą porozmawiają o szczęściu: czym jest, skąd przychodzi i czy są sposoby, by mieć tego szczęścia więcej? Po przyjemnej rozmowie, nastąpi ogłoszenie Kuracjusza Odcinka - tym razem to kobieta wybierze sobie partnera na spotkanie. Nieoczekiwanie okaże się, że ten uczestnik będzie bohaterem aż dwóch randek. Będzie bardzo sportowo, ale i bardzo romantycznie! Domyślacie się kto będzie tym szczęśliwcem?

Po południu, w lokalnym kinie konfrontacja dwunastki ze sobą z czasów młodości, które wywoła niespodziewane emocje i okaże się niezwykle trudne. W tym odcinku, nie tylko dwie randki, ale i dwie rozmowy Marty.

Nie lada gratką dla seniorów okaże się wyzwanie, by w sklepie z tanią odzieżą stworzyć niepowtarzalne kreacje na wieczorny pokaz mody w centrum uzdrowiska. Uczestnicy udowodnią, że można ubrać się pięknie od stóp do głów za jedyne 100 zł. Pod wyraźnym wrażeniem kreatywności pań będzie Ania z Olsztyna:

Jak się dziewczyny rozszalały, to gdybym nie wiedziała kogo ubierają, to pomyślałabym, że szukają ubrań dla swoich synów! - stwierdziła podekscytowana seniorka.

W finale odcinka, na specjalnym pokazie mody z udziałem publiczności, seniorzy zaprezentują swoje stylizacje!

