"Sanatorium miłości 4". Widzowie są wstrząśnięci zachowaniem Anny! "Okropna kobieta, wredna natura, po trupach do celu". Co takiego zrobiła?

Za nami 6. odcinek najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości", w którym nie brakowało emocji. Zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Zdaniem widzów, za te drugie w dużej mierze odpowiedzialna jest Anna, którą okrzyknięto w sieci "antybohaterką odcinka". Po tym, co zrobiła w programie, widzowie nie pozostawili na niej suchej nitki. Co się stało?

"Sanatorium miłości 4" – co wydarzyło się w 6. odcinku?

Za nami 6. odcinek najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości". W pijalni uczestnicy programu opowiedzieli o swoich wspomnieniach związanych z rodzicami. Po wzruszającej wymianie historii i wspomnieć związanych z bliskimi dowiedzieliśmy się, że Roman został kuracjuszem odcinka. Mężczyzna postanowił wykorzystać ten fakt i zaprosił na randkę Natalię. Para udała się na basen, gdzie spędziła ze sobą romantyczne chwile w jacuzzi.

Seniorzy mieli przed sobą bardzo wymagające zadanie, bowiem zostali podzieleni na dwie drużyny i stoczyli walkę na polu paintballowym, po zakończeniu której nie brakowało zgrzytów i kłótni. Finalnie spory między seniorami udało się załagodzić, a ci w dalszej części odcinka udali się na kemping pod namioty.

"Sanatorium miłości 4" - widzowie wściekli na Annę. Co takiego zrobiła?

Walka na polu paintballowym dostarczyła uczestnikom wielu emocji. Niestety w dużej mierze tych negatywnych. Zdaniem widzów, główną prowodyrką całego zamieszania miała być Anna, której zachowanie, zarówno podczas bitwy paintballowej, jak i w dalszej części odcinka miało pozostawiać sporo do życzenia. Fani programu zarzucają seniorce, że ta nie potrafiła się pogodzić z przegraną swojej drużyny, co można było zauważyć choćby po słowach, jakie powiedziała do Natalii, będąc przekonaną, że ją trafiła. Jakbym mogła, to bym ci w michę dała i tyle — wypaliła Anna. Kobiecie zarzuca się również to, że obgaduje innych uczestników, w tym Piotra Huberta, którym interesuje się inna kuracjuszka, Mariola z New Jersey.

Antybohaterka odcinka zostaje Anna. Pokazała się z paskudnej strony podczas paintballla i wciąż obgaduje innych, nawet Huberta, obiekt swojej psiapsiółki. Ot.. Żmijka...

okropna kobieta, wredna natura, po trupach do celu.

rozumiem, że charakterna i prostolinijna z zewnątrz kobieta, ale na tle grupy wypada szorstko. Nie lubię ludzi, którzy nie potrafią przegrywać, zawsze zrobią g****burzę

minką przedszkolaka zwierzyła się Markowi: "bo ja nie lubię przegrywać". To ile ma lat? 60 czy 6?? Gotowanie ją brzydzi, przegrywać nie umie.

delikatnie to powiedziałaś, babsko z niej takie proste i wredne

Dokładnie. Bardzo paskudny wulgarny charakter. Piotruś szybko będzie wiał gdzie pieprz rośnie - możemy przeczytać w komentarzach pod podsumowaniem 6. odcinka na oficjalnym koncie "Sanatorium miłości TVP" na Facebooku.

Czy widzowie rzeczywiście mają rację co do zachowania Anny? A może jednak ich ocena jest zbyt surowa?

