"Sanatorium miłości 4". Wiek uczestników budzi kontrowersje. Ile lat mają seniorzy i seniorki występujący w programie?

Jacek (gość)

W tym programie powinny brać udział wdowcy i wdowe albo osoby całe życie samotne co los im nie sprzyjał a nie rozwodnicy czy rozwódki co zaznali smak wspólnego życia a co do kobiet proszę pokazać je z samego rana bez makijażu to wiek nie której uczestniczki okaże się autentyczny lub pójdzie w górę mężczyzna nie używa dodatków odmładzających i są autentyczni

23.03.2022 17:00