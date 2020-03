"Sanatorium miłości". Będzie 3. seria! TVP szuka uczestników do nowej edycji! Jak się zgłosić?

Telewizja Polska potwierdziła - będzie 3. edycja "Sanatorium miłości"! Nowi bohaterowie wyjadą do uzdrowiska już wkrótce, a nowe odcinki w telewizji zobaczymy w styczniu 2021 roku.

Wiesia przez lata mieszkała we Włoszech. Znowu będzie chciała wyjechać z Polski?Zobacz więcej

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie, swoje zgłoszenia - zdjęcie, kilka słów o sobie i dane kontaktowe - powinny wysłać na adres mailowy: sanatoriummilosci@tvp.pl

To okazja na zmiany w życiu dla niektórych z Was, albo dla Waszych znajomych, krewnych czy bliskich. Dla tych, których dotknęła samotność. Wysyłajcie zgłoszenia i zawiadomcie o nowej edycji tych, którzy nie mają dostępu do mediów społecznościowych.