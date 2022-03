"Sanatorium miłości". Ci uczestnicy wzbudzali największe emocje wśród widzów!

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów emitowanych na antenie TVP. Aktualnie w emisji jest już czwarta edycja randkowego show dla seniorów. Program zyskał bardzo pokaźne grono fanów. Internauci chętnie komentują zachowania jego uczestników. O których z nich mówiono najchętniej? Sprawdzamy!

"Sanatorium miłości" jednym z najpopularniejszych programów TVP

Oglądalność wszystkich odcinków programu "Sanatorium miłości" nie spadała średnio poniżej 3 milionów. Najwięcej widzów przed telewizorami zgromadziła pierwsza edycja. I choć każda kolejna cieszy się nieco mniejszym wynikiem oglądalności, program można nazwać jednym z najpopularniejszych programów TVP. "Sanatorium miłości" to obok "Rolnik szuka żony" zdecydowanie najchętniej oglądane show w telewizji publicznej.

"Sanatorium miłości" to program, dzięki któremu seniorzy mogą poznać swoje drugie połówki. To dzięki uczestnikom show wiele osób w starszym wieku może zrozumieć, że na miłość nigdy nie jest za późno. To najbardziej rozkochane sanatorium w Polsce!

W programie bierze udział 12 osób – 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat. Uczestnicy przez trzy tygodnie poznają się i wspólnie biorą udział w różnego rodzaju aktywnościach w sanatorium "Równica" w Ustroniu (dwie pierwsze edycje) lub w sanatorium w Polanicy-Zdrój (3. edycja) - czytamy w charakterystyce programu.

Pierwsza edycja programu była emitowana w 2019 roku. Aktualnie widzowie mogą śledzić poczynania uczestników czwartej odsłony show.

O możliwość udziału w show TVP1 ubiegało się blisko 1000 osób z Polski i zagranicy. Wyłonienie finałowej 12 z tak szerokiego, różnorodnego grona było niezwykle trudne, tym bardziej, że wielu seniorów wykazało się wyjątkową kreatywnością - informowała, przed rozpoczęciem IV edycji produkcja programu.

"Sanatorium miłości" - najpopularniejsi uczestnicy

Widzowie uwielbiają komentować zachowania uczestników programu. O jednych mówiono w samych superlatywach, natomiast zachowanie innych wzbudzało kontrowersje, co nie umknęło uwadze Internautów.

