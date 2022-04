"Sanatorium miłości". Czas się jej nie ima! Monika ze Szczecina pokazała wyjątkowe zdjęcia. Seniorka wciąż zachwyca urodą i formą!

Od 20 marca 2022 r. na antenie Telewizji Polskiej emitowany jest 4. sezon programu "Sanatorium miłości". Także i w tym sezonie nie brak kolorowych, pełnych energii ptaków, dowodzących, że wiek to tylko liczba. Zresztą - zdążyliśmy już poznać dokładny wiek kuracjuszy, dowiedzieliśmy się, jak mieszkają i co nieco o nich samych.

Tak mieszkają kuracjusze! Zaglądamy do ich pokojów i nie tylko!Zobacz więcej

W 4. edycji programu "Sanatorium miłości" występują między innymi dwie Mariole: miłośniczka spadochroniarstwa z New Jersey, która podzieliła się przemyśleniami o mężczyznach i przeżyła mrożący krew w żyłach lot oraz Mariolę z Berlina, czule nazywaną przez pozostałych Berlinką. Zobacz, jak seniorka wyglądała w młodości! Poznalibyście, że to Mariola z Berlina?

W najnowszej edycji występuje również doświadczony aktor Andrzej oraz Piotr Hubert, który pokazał nam swoją młodość, podobnie jak Anna z Olsztyna. Z kolei Piotr z Piaseczna, na którego sypią się gromy ze strony internautów, zdradził nam, jaki ma stosunek do hejtu w sieci.

Co kuracjusz sądzi o hejcie w sieci? Tylko u nas!Zobacz więcej

W programie "Sanatorium miłości" jest również Monika ze Szczecina, która sama siebie określa jako ekstrawertyczkę, choć ma pewien rodzaj rezerwy i dystansu. Kuracjuszka ma w sobie dużo inicjatywy i potrafi być duszą towarzystwa, ale charakteryzuje ją przede wszystkim spokój i łagodność. Właśnie te cechy, w połączeniu z ogromną elegancją i serdecznym podejściem do innych "kupiły" jej sympatię widzów, doceniających jej osobowość i mocno kibicujących w znalezieniu miłości na jesieni życia. Monika ze Szczecina jest z wykształcenia pedagogiem pracy socjalnej.

Seniorka przyznaje, że dystans, który ją charakteryzuje, nie jest według niej wadą i nie przeszkadza w życiu. Wręcz przeciwnie. - Myślę, że dobrze jest spojrzeć na swoje życie z dystansu, to zawsze pomaga - zauważa. Monika przyznaje, że ma wiele pasji - maluje, szyje i tworzy, nie tylko nowe przedmioty. W swoim życiu seniorka pracowała jako animatorka kultury; organizowała różne imprezy, prowadziła festyny i... pisała, zarówno scenariusze, jak i powieści. Jej pierwsza jej książka była swego rodzaju terapią po nieszczęśliwym małżeństwie.

W wyjątkowej rozmowie z Telemagazyn.pl seniorka zdradziła nieco więcej o sobie, a także podzieliła się fragmentami niepublikowanej dotąd nigdzie powieści. Czytelniczką była między innymi Berlinka, czyli Mariola z Berlina! - Bohaterką jest szwaczka, która została porzucona przez męża. To nie jest kalka z mojego życia, ale jest trochę punktów stycznych. Każda kobieta tam może odnaleźć część ze swojego życiorysu - wyznała Monika z "Sanatorium miłości".

Andrzejowi nie wyszło z Moniką? Senior po programie spotkał się z Anią! Poszli na randkę?Zobacz więcej

Humorystyczna narracja i komiczne sploty sytuacji - to w mojej pierwszej powieści. Druga się pisze, a ponieważ ja nigdy nie robię planu, co spotka moich bohaterów, dlatego sama czasem jestem zaskoczona, że któryś z nich, nagle, na kolejnej stronie, umiera. Trzecia powieść też już ma kilka rozdziałów, jednak najpierw muszę skończyć drugą - dodaje ze śmiechem. Lubię pisać. Może dlatego, że to ja, jako autorka, tworzę moich bohaterów. Maluję ich świat.