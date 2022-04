"Sanatorium miłości". Fani programu oburzeni decyzją stacji. Dali temu wyraz w sieci! "Całkowity brak szacunku dla widza"

Jednym z największych hitów emitowanych na antenie Telewizji Polskiej bezdyskusyjnie jest program "Sanatorium miłości". Jego czwarta edycja emitowana jest od końca marca. Widzowie zdążyli poznać wszystkich bohaterów show - doświadczonego aktora telewizyjnego, byłego piłkarza Legii Warszawa oraz dwie Mariole - Mariolę z Berlina, która tylko redakcji Telemagazyn.pl zgodziła się pokazać swoje zdjęcia z młodości i drugą - fankę spadochroniarstwa z New Jersey, która ostatnio udzieliła szczerego wywiadu na temat seksu i mężczyzn. Wiemy też, ile dokładnie seniorzy z programu "Sanatorium miłości" mają lat.

Widzowie wściekli na stację

Nowe odcinki są emitowane co niedziela, o godz. 21:15. Fani programu z niecierpliwością oczekują kolejnych emisji, punktualnie meldując się przed odbiornikami. Można więc sobie wyobrazić, jak zaskoczeni byli widząc na ekranie nie sympatycznych seniorów, a przemawiającego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tak się bowiem złożyło, że 4. odcinek programu "Sanatorium miłości" wypadał 10 kwietnia - w rocznicę katastrofy smoleńskiej. TVP 1 emitowało więc przez chwilę przemówienie prezesa partii rządzącej.

Niestety, nikt w Telewizji Polskiej nie przewidział chyba, z jak dużym niezadowoleniem ze strony widzów ów zabieg się spotka. Fani programu nie szczędzili gorzkich słów, które lawinowo pojawiły się na oficjalnym fanpage'u programu na Facebooku. Część czuje się wykorzystana i oszukana (pisownia oryginalna):

Przełaczcie/wylączcie tvp. To specjalne zagranie bo wiedzą że na sanatorium czekają miliony, specjalnie nie informują że nie będzie dziś programu, bo w tym czasie będzie relacja z obchodów i przemówienia wiadomo kogo. I cyk - będą potem miesiąc chwalić się jaka to była oglądalność jak przemawiał ten czy tamten. Szkoda waszych nerwów. Lepiej dla Was będzie jak pojedziecie spać niż czekać i podbijać oglądalność. Dobranoc