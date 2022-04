"Sanatorium miłości". Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz na romantycznych zdjęciach. Poznali się w programie, ale ich miłość nadal kwitnie! Kiedy ślub?

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to przebojowi seniorzy, których połączył program "Sanatorium miłości". Ich miłość od tamtej pory nie słabnie! Narzeczeni nie kryją swego szczęścia. W galerii publikujemy ich romantyczne zdjęcia. Zobaczcie, jak ich miłość kwitnie!

Iwona i Gerard poznali się na planie 2. edycji "Sanatorium miłości", ale nie od razu między nimi zaiskrzyło. Piękna fizjoterapeutka i nauczycielka wychowania fizycznego oraz były ratownik górniczy nie spieszyli się z pogłębieniem relacji. Dali sobie czas i może właśnie to okazało się ich kluczem do... miłości.

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to obecnie jedna z najpopularniejszych par seniorów w Polsce. W lipcu ub. zaręczyli się na zamku w Niepołomicach. -To takie potwierdzenie naszej miłości, chociaż od początku mówiliśmy że do szczęścia żaden papierek nie jest nam potrzebny - wyznała Iwona w "Pytaniu na śniadanie".

Nie bronimy się przed ślubem, ale to potrwa jeszcze trochę. Myślę że gdzieś tam w dalekich planach ślub jest, ale jeszcze o tym nie myślimy i nie rozmawiamy, bo na co dzień mamy jeszcze wiele spraw do ogarnięcia - dodała seniorka.

