"Sanatorium miłości". Marta Manowska na wakacjach w Azji. Jej zdjęcia zapierają dech w piersiach!

Po zakończeniu "The Voice Senior" Marta Manowska wyruszyła na wakacje do Azji. Prezenterka wielokrotnie powtarzała, że zakochała się w tej części świata niemal od pierwszego wejrzenia. Jej relacje z podróży zdają się to potwierdzać.

Marta Manowska i jej azjatyckie wakacje Po finale "The Voice Senior" i rozpoczęciu 2. edycji "Sanatorium miłości" Marta Manowska wyjechała na wakacje. Ma teraz chwilę, aby odpocząć przed nagraniami nowego show, w którym będzie prowadzącą - "8 wspaniałych". Na cel swojej podróży wyznaczyła Azję - kontynent, w którym zakochała się niemal od pierwszego wejrzenia. Zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych zapierają dech w piersiach. Marta Manowska porównuje swoje programy. Jak sprawdziła się w nowym formacie?Zobacz więcej Będąc w Azji, Manowska przypomina swoim obserwatorom, jak ważne jest to, aby dbać o Ziemię, na której mieszkamy. Podkreśla, że czuje mocny związek z naturą, że właśnie na jej łonie najlepiej odpoczywa. "Dobrze mi w zamyśleniu. Odpoczywam. Zbieram myśli. Układam uczucia" - napisała przy jednym ze zdjęć. https://www.instagram.com/p/B7ZD3hBnavr/ Marta Manowska odwiedziła już Malezję, Singapur i Tajlandię. Opublikowała zdjęcia m.in. spod Marina Bay, czyli centrum finansowo-konferencyjnego Singapuru zlokalizowanego wokół rzeki, którą otaczają najnowocześniejsze wieżowce, całe ze szkła i metalu. Po wizycie w miastach, przeniosła się na rajską plażę. Jaki będzie jej kolejny przystanek? Przekonamy się już wkrótce! Tomasz Kammel ocenia swoje partnerki z "The Voice". Która najlepsza?Zobacz więcej Zobacz galerię Marta Manowska o swoim nowym programie https://facebook.com/telemagazynpl