"Sanatorium miłości". Nowe zdjęcia nie uciszą plotek! Piotr i Anna naprawdę się zaręczyli? Natalia komentuje

"Sanatorium miłości 4" - program rozgrzewa internautów! Jeśli ktoś sądził, że 4. edycją randkowego show dla seniorów będzie rządzić nuda, to był w wielkim błędzie. Co prawda pojawiły się już głosy, że formuła programu już się wyczerpała, a oglądalność spada, ale z odcinka na odcinek serca biją coraz mocniej, a emocje rosną!

Tak mieszkają kuracjusze! Zaglądamy do ich pokojów i nie tylko!Zobacz więcej

Fani programu sporo uwagi poświęcają ostatnio 63-letniemu Piotrowi z Piaseczna. "Męski, ale wrażliwy" senior smalił już cholewki do Natalii z Głogowa, a w programie zobaczyliśmy ich pierwszy pocałunek. Natalia poczuła się osaczona, a internauci zarzucili Piotrowi zbyt szybkie próby zbliżenia się do niej.

Piotr zmienił już obiekt westchnień. Teraz jest o nim głośno za sprawą jego zalotów do 62-letniej Anny z Olsztyna. Mężczyzna musi jednak walczyć o jej uwagę z Markiem, z którym współdzieli pokój. -Z Natalią mi nie wyszło [...] Nie chcę wyjść na jakiegoś kombinatora, Ania jest jedna, chcę, żebyś wiedział, że nie będę się hamował, tylko zabiegał o nią - wyznał Piotr w rozmowie z Markiem.

Z zapowiedzi najnowszego odcinka można wywnioskować, że Piotr już oświadczył się Annie!

Halina Jaksa ponownie w programie! Królowa turnusu wciąż szuka miłości?Zobacz więcej

Czy Piotr i Anna do siebie pasują? Internauci nie mają żadnych wątpliwości:

To musi być to coś co ludzi łączy i nie za wcześnie. Możliwe ze coś z nich będzie bo pasują do siebie