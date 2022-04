"Sanatorium miłości" odcinek 5. Mariola z Berlina popisała się celem! Seniorka zaskoczyła wszystkich na strzelnicy. Nie zabrakło wzruszeń

W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" dowiedzieliśmy się, kto został Kuracjuszem Odcinka i przyglądaliśmy się zmaganiom seniorów, którzy podzieleni na dwie drużyny stoczyli bitwę na foodtrucki. Między Mariolami, które "w terenie walczyły" o klientów, aż iskry leciały, a seniorom robota paliła się w rękach. Niektórym - nie tylko robota, a także produkty spożywcze! To jednak nie koniec atrakcji, które czekały na seniorów. Marta Manowska postarała się, aby było dosłownie wystrzałowo. Mariola z Berlina zszokowała wszystkich!

Zawzięta walka dwóch Marioli z "Sanatorium miłości 4"!

Za nami kolejny odcinek uwielbianego randkowego show dla seniorów "Sanatorium miłości". Spodziewano się, że będzie to najbardziej komentowany epizod tej serii! Co sie wydarzyło w odcinku "Sanatorium miłości"? Dzień w Polanicy-Zdrój zaczął się rozmową między Mariola z Berlina, czule nazywaną przez grupę Berlinką, a jej współlokatorką Natalią. Panie podzieliły się spostrzeżeniami na temat zaradności panów. W rozmowie z Martą Manowską seniorzy poruszyli temat zazdrości. - Jest dobra zazdrość i zła zazdrość - zauważyła Zosia. - Myślę, że istotniejszą kwestią jest jak sobie radzimy z zazdrością - powiedział z kolei Piotr. Więcej o tym uczestniku dowiesz się z unikalnego wywiadu, którego udzielił redakcji Telemagazyn.pl.

Kuracjuszem dzisiejszego odcinka został Mariola z Berlina! - To bardzo miłe uczucie, to znaczy, że jest się przez grupę akceptowanym - wyznała. Kuracjuszka skorzystała z przysługującego jej przywileju i zaprosiła na randkę Romana. - Aż mi się nogi ugięły - przyznał senior.

Seniorzy z "Sanatorium miłości" stoczyli bitwę foodtrucków

Marta Manowska przydzieliła seniorom niecodzienne zadanie. Mieli stoczyć bitwę na foodtrucki! Ania zaskoczyła wszystkich wyznaniem, że... nie znosi gotować! Z kolei Marioli z Berlina przypadła rola zagajania klientów. - To jest mój żywioł - nie kryła zachwytu Mariola z Berlina. Jej drużyna niestety przegrała, ale jak sama kuracjuszka przyznała: wraz zespołami nie czują się przegrani.

ZOBACZ ZMAGANIA SENIORÓW - BITWA FOODTRUCKÓW: GALERIA ZDJĘĆ

Mariola z New Jersey, której drużyna wygrała bitwę, miała przywilej wybrania kandydata na randkę. Padło na... Piotr Huberta! Dowiedz się więcej o seniorze - wyjątkowy wywiad i galeria zdjęć

Kiedyś jak Cher, dziś słoneczna blondynka. Zobacz metamorfozy kuracjuszkiZobacz więcej

Randki seniorów w "Sanatorium miłości"

Obie Mariole wraz ze swoimi wybrankami spędziły miły czas na randkach. Mariola z New Jersey wraz z Piotrem Hubertem zapozowali do pamiątkowego portretu, który okazał się być karykaturą, zaś "Berlinka" z Romanem wybrali się na pole golfowe. - Ja się coraz bardziej topię w niej - wyznał Roman po randce z Mariolą. Z kolei Mariola z New Jersey wypaliła do Piotra Huberta, że powinien bardziej o siebie zadbać.

Także Mariola z Berlina również miała gorzko brzmiące słowa dla swojego absztyfikanta. - Ty strzelasz oczami - wytknęła seniorowi kuracjuszka. - Chciałabym, aby to było prawdziwe. Szczere - wyznała Romanowi Mariola. Seniorka przyznała, że nie chciałaby być "rybką w sieci", a odnosi wrażenie, że Roman jest "typem myśliwego". Seniorka ma na koncie bolesne doświadczenia damsko-męskie. W intymnej rozmowie z Martą Manowską seniorka otworzyła się i wyznała, skąd wynika jej przesadna ostrożność względem mężczyzn. - Jesteś naszym kwiatuszkiem, dziękuję - powiedziała na koniec seniorka do prowadzącej. Manowska ukoiła ją słowami wsparcia i otuchy.

Podzieliła się bolesną prawdą. Widzowie nie mogą się nachwalić! "Piękna i mądra"Zobacz więcej

Trzy dziesiątki, dwie dziewiątki - tyle razy Mariola z Berlina trafiła na strzelnicy, gdzie seniorki zostały zabrane przez Martę Manowską. Zaskoczony był nawet instruktor na strzelnicy, który nie krył podziwu dla seniorki! Panowie tymczasem zajęli się układaniem bukietów, które mieli wręczyć swoim paniom. Mariola dostała piękny bukiet od Romana, co ją wzruszyło do łez, a Natalia... ani jednego. Andrzej postanowił wręczyć jej "awaryjny bukiet". Zosia dostała dwa! Z kolei Monika otrzymała bukiet od Andrzeja. - Nie wydaje mi się, abym był mężczyzną dla niej - wyznał ku zaskoczeniu widzów kuracjusz.

Najbardziej wzruszającym momentem było wręczenie bukietu Annie z Olsztyna przez Piotra z Piaseczna. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję poczuć siłę uczucia, jakie buzowało pomiędzy kuracjuszami! Na parkiecie między Anną z Olsztyna a Piotrem z Piaseczna padły magiczne słowa..

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl