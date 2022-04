"Sanatorium miłości". Piotr z Piaseczna o rewelacjach w sieci i młodości. Wyjątkowe zdjęcia kuracjusza! Takiego go nie znaliście! [TYLKO U NAS]

Trwa właśnie 4. sezon uwielbianego przez widzów programu "Sanatorium miłości". Wśród kuracjuszy nie brak ciekawych osobowości, które przykuwają uwagę widzów i budzą emocje. Wśród nich jest Piotr z Piaseczna, którego część widzów ostro krytykuje. Kuracjusz podzielił się z redakcją Telemagazyn.pl wyjątkowymi zdjęciami z młodości, podzielił się historią swojego życia i wyznał, co myśli na temat hejtu w sieci.

Piotr z Piaseczna na zdjęciach z młodości

Od 20 marca 2022 r. na antenie Telewizji Polskiej widzowie mają okazję śledzić losy nowych kuracjuszy ośrodka w Polanicy-Zdrój. Wśród nich nie brak interesujących osobowości, które swoimi historiami mogłyby obdzielić co najmniej kilka osób. Poznaliśmy ich dokładny wiek, dowiedzieliśmy się, jak mieszkają, a także dowiedzieliśmy się co nieco o nich samych. W 4. edycji poznaliśmy między innymi miłośniczkę spadochroniarstwa Mariolę, która podzieliła się przemyśleniami o mężczyznach i przeżyła mrożący krew w żyłach lot i doświadczonego aktora i wielu innych. W przypadku Marioli z Berlina oraz Anny z Olsztyna mieliśmy również okazję dowiedzieć się, jak panie prezentowały się zanim wystąpiły w programie.

Piotr z "Sanatorium miłości"

Wśród uczestników 4. edycji programu "Sanatorium miłości" jest również Piotr z Piaseczna. Mężczyzna podzielił się z redakcją Telemagazyn.pl swoimi zdjęciami z młodości i udzielił krótkiego wywiadu, w którym zdradza nieco więcej szczegółów o sobie. Kuracjusz wyznał, do czego ma smykałkę po ojcu i podzielił się wspomnieniami młodości. Kuracjusz, którego internauci niezwykle ostro krytykują wyznał również, jakie obrał podejście do rewelacji pojawiających się w sieci. Piotrowi z Piaseczna obrywa się przede wszystkim za to, że zdaniem internautów "skacze z kwiatka na kwiatek" i zarzucają mu nieczyste intencje względem pań.

Jaki jest naprawdę i co uważa o krytyce internautów?

Piotr z Piaseczna o rewelacjach w sieci i młodości

Sprawdź naszą galerię i dowiedz się więcej o Piotrze z Piaseczna z "Sanatorium miłości 4"!

