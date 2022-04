"Sanatorium miłości". Tak wyglądały bajkowe zaręczyny Iwony i Gerarda. Tych zdjęć mogliście wcześniej nie widzieć

Iwona i Gerard byli bohaterami 2. edycji "Sanatorium miłości" są już zaręczeni. Makosz poprosił ukochaną o rękę latem ubiegłego roku. W galerii znajdziesz mnóstwo zdjęć z bajkowej uroczystości, która odbyła się na zamku w Niepołomicach. Seniorzy wyglądali olśniewająco!

"Sanatorium miłości" - tak wyglądały bajkowe zaręczyny Iwony i Gerarda

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to para seniorów, która zdobyła sławę w 2. sezonie "Sanatorium miłości". Nie od razu połączyła ich miłość - ich relacja zaczęła rozkwitać dopiero po zakończeniu nagrań do programu. -Miłość, szczególnie w naszym wieku, to ogromna odpowiedzialność. Oprócz tego, że czerpiemy radość z bycia razem na co dzień, z przytulania się, ze wspólnego jedzenia i patrzenia sobie w oczy, to musimy pamiętać, że miłość powinna być oparta na przyjaźni - tłumaczyła Iwona w odcinku specjalnym "Sanatorium miłości".

Zaręczyny Iwony i Gerarda były ważnym wydarzeniem, o którym rozpisywały się media. 80-letni Gerard Makosz oświadczył się ukochanej 10 lipca 2021 roku na zamku w Niepołomicach. -W pewnym momencie wstał i zaprosił mnie do wspólnego życia. Popłakałam się, to były dla mnie ogromne emocje. Pierścionek bardzo mi się podoba, jest trafiony w punkt. Muszę przyznać, że mamy z Gerardem podobny gust. Ja cenię prostotę i elegancję, a taki właśnie jest ten pierścionek zaręczynowy - opowiadała seniorka w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim.

Iwona i Gerard cieszą się teraz narzeczeństwem i wcale nie spieszą się do ślubu. Do szczęścia żaden papierek nie jest im potrzebny. -Gdzieś tam w dalekich planach ślub jest, ale jeszcze o tym nie myślimy i nie rozmawiamy, bo na co dzień mamy jeszcze wiele spraw do ogarnięcia - powiedziała Iwona w rozmowie z ekipą "Pytania na śniadanie".

Na zaręczynowej imprezie Gerarda i Iwony bawiła się Marta Manowska, a także ich przyjaciele z programu. Obecni byli m.in. Wojciech Stankiewicz, Halina Bernacka, Stanisława Kowalska.

Ach, co to były za zaręczyny!

