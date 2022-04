"Sanatorium miłości". Widzowie TVP znudzeni miłostkami seniorów? Formuła programu się wyczerpała?

"Sanatorium miłości" to program, który szturmem zdobył polską telewizję. Okazało się, że widzowie są bardzo ciekawi seniorów poszukujących miłości! Teraz jednak niestety pojawia się coraz więcej głosów, że formuła programu się wyczerpała...

Widzowie TVP znudzeni "Sanatorium miłości"? Formuła programu się wyczerpała?

"Sanatorium miłości" to program, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Prowadzone przez Martę Manowską reality show na antenie TVP zadebiutowało w styczniu 2019 roku i do tej pory doczekało się czterech edycji.

W programie "Sanatorium miłości" dwanaścioro seniorów wyjeżdża do sanatorium, by zyskać nowe doświadczenia i udowodnić, że jesień życia może być ekscytująca. Widzowie są świadkami budowania nowych relacji. Do tego na seniorów czekają różne atrakcje, jak m.in. "speed dating", czyli szybkie, trwające kilka minut randki. Na koniec sezon sezonu wybierany jest Król oraz Królowa turnusu.

Marek postanowił zaprezentować swoje umiejętności bokserskie. Piotr usnął na siedzącoZobacz więcej

Na antenie TVP oglądać właśnie możemy 4. edycję "Sanatorium miłości", jednak - jak donosi Press.pl, powołując się na dane Nielsen Media, najnowszy sezon programu ogląda aż o 726 tysięcy widzów mniej niż przed rokiem! Na razie średnia oglądalność show wynosi 2,4 mln widzów.

Patrząc na wyniki poprzednich edycji, spadek rzeczywiście jest znaczący. Średnia oglądalność 1. sezonu "Sanatorium miłości" wynosiła 3 503 252 widzów, 2. sezonu 3 310 085 widzów, natomiast "Sanatorium miłości 3" oglądało już średnio 3 243 604 widzów.

Jednak patrząc na komentarze w sieci, widzowie wciąż wydają się być spragnieni miłostek seniorów, aczkolwiek niektórzy z widzów narzekają na powtarzalność programu. W komentarzach na oficjalnym profilu programu na Facebooku czytamy m.in. (pisownia oryginalna):

Po co to wywnętrznianie?to nie terapia u psychologa,raczej granie na emocjach widzów.Kazdy dorosły człowiek ,ma za sobą jakieś traumy,tragedię,zawody miłosne itp.po co o tym mówić.Przyjechal bawić się,nawiązać nowe znajomości,przeżyć swoje 5 minut i to jest ok.mniej płaczu żalu,więcej uśmiechu.

Przykro patrzeć ,,,czy te panie nie mają dzieci ,wnuków,,,to oni są naszą radością,podporą na starsze lata.Za dużo lamentów,,,,,

Podobnie było w trzeciej edycji .Lały żółć jak szalone,lubię ,nie lubię itd.Nie pasuje nie patrz i już.

Przecież,te odcinki są reżyserowane ,ja też mogę zapłakać.Często się wzruszam,nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.

Mi się podoba ta edycja. Wszystkich łączy taka równość, spontaniczność, nikt się nie wywyższa. Życzę dużo zabawy, no i znalezienie tej drugiej połówki. ❤️❤️❤️❤️

Wszystko udawane

A mnie się nie podoba nie lubię fałszu wiem że to tylko program na którym inni ludzie muszą zarobić

Jakie jest wasze zdanie? Podoba wam się "Sanatorium miłości 4"?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl