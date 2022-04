"Sanatorium miłości". Zaiskrzy między Moniką a Andrzejem? Kuracjuszy czekają nie lada wyzwania!

Przed nami 3. odcinek cieszącego się ogromną popularnością programu "Sanatorium miłości". Co widzowie zobaczą w najnowszym odcinku 4. sezonu randkowego show dla seniorów? Kuracjuszy czeka mnóstwo wyzwań i niełatwych pytań! Zobaczymy również warsztaty z uwodzenia, śpiewu i... aż dwie randki! Na jedną z nich wybierze się Monika z Andrzejem, a na drugą? Decyzja nie będzie należała do samych zainteresowanych!

Co się wydarzy w 3. odcinku "Sanatorium miłości"?

Kolejny dzień sanatoryjnego życia, czyli dzień pełen wyzwań i wrażeń. Najpierw - poranne spotkanie i zmierzenie się z trudnym życiowym tematem w towarzystwie Marty Manowskiej w sanatoryjnej Pijalni. A potem już tylko warsztaty z uwodzenia i śpiewu z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Nauczycielem zajęć wokalnych będzie gwiazda światowych estrad!

Spełniło się moje marzenie - poznać światowej sławy taką gwiazdę. To była prawdziwa uczta dla ducha - zaakcentuje Mariola z Berlina, wyraźnie wzruszona po lekcji śpiewu.

Uczestnicy w 3. odcinku programu "Sanatorium miłości" odpowiedzą w obecności coacha na pozornie łatwe pytanie o to co w sobie lubią, za co siebie doceniają?

Dwie randki w "Sanatorium miłości"

W tym odcinku na widzów czekają aż dwie randki. Monika, która zostanie wybrana poprzez głosowanie grupy na kuracjuszkę poprzedniego odcinka wybierając Andrzeja, z którym uda się na randkę tak uzasadni swój wybór:

To mnie urzekło na tańcach naszych, że nikt mnie tak nie przełożył na bok - byłam w siódmym niebie. Ja Tobie tak ufam, czułam się bezpiecznie

Andrzej również wyrazi się w samych superlatywach o romantycznym tańcu z Moniką. Kuracjusz jednak nie krył, że bał się, że wypuści Monikę z ramion!

Tej parze mocno kibicują internauci. Są zachwyceni klasą i charakterem Moniki oraz naturą Andrzeja. Fani programu "Sanatorium miłości" wskazują, że są do siebie doskonale dopasowani (pisownia oryginalna):

Piękna mądra i jedyna w tym programie autentyczne godna miłości szczerze zazdroszczę temu co ja zdobędzie ale nic straconego życie pokaże final

Super z nich para , Pani Monika ciepła , sympatyczna , skromna , a Pan Andrzej 😍, pasują do siebie 👍

Ma dystans i klasę oraz umie się odnaleźć w każdej sytuacji...super dziewczyna❣️ Życzę powodzenia🍀🌞

Moja imienniczka od pierwszego odcinka była moją faworytką Ma klasę wdzięk i urok osobisty stosowane zachowanie do wieku

Taniec wyszedł znakomicie ! Jak partner w tańcu prowadzi pięknie partnerkę to taniec na sto dwa .Brawo parze i pozostałym uczestnikom również brawo⚘

Andrzej jest bardzo gentelmenski..Monika wydaje s subtelną i skromna..Fajni Ludzie..👍

Fantastyczna kobieta, pełna uroku, klasy , ciepła i bardzo kobieca, szyk i elegancja.A przy tym naturalna i skromna. Dla mnie numer 1 tej edycji😀

Fajna para 👍szczera rozmowa widać że są sobą zainteresowani i dobrze się bawią w swoim towarzystwie 🥰 życzę im szczęścia 🥰♥️

Bardzo ,,Kobiece'' podejście do sprawy, cudownie ! Pani Monika Kobieta z klasą , Pan Andrzej bardzo męski 💪 🌸.Super Para💏

Super kobietka z klasą

Pani Monika super kobietka Pan Andrzej fajny facet,ja widzę jako pierwsza parę ,bardzo pasują do siebie 😁

Druga randka w "Sanatorium miłości"

Druga randka zostanie zaaranżowana spontanicznie po kursie uwodzenia - kto zostanie do niej wybrany przez Martę Manowską i eksperta?

Czeka nas duże zaskoczenie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w niedzielę, o godz. 21:15!

Wieczorem w niektórych pokojach kuracjusze odbędą podróż w czasie powracając do czasów młodości za sprawą wybranych zabaw, a w niektórych - możemy się spodziewać kontynuacji lekcji śpiewu z popołudniowych warsztatów.

