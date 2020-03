Sara Boruc-Mannei zarażona koronawirusem? Żona Artura Boruca ma wszystkie objawy!

Żona Artura Boruca jest chora. Piękna wokalistka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jeszcze kilka dni temu miała wszystkie objawy wskazujące na koronawirusa.

Okazuje się, że Sara Boruc-Mannei próbowała potwierdzić swoje najgorsze obawy w służbie zdrowia, ale zarówno w Polsce, jak i w Anglii usłyszała, że nie kwalifikuje się do testu na obecność SARS-CoV-2.

[...] Jak poszłam się zbadać w Polsce, to pytali się, czy podróżowałam do krajów wysokiego ryzyka, czy miałam kontakt z takimi osobami, a ja nie podróżowałam w te kraje, ani nie miałam kontaktu z takimi ludźmi, więc nie kwalifikuję się do testu. Podobnie jest w Anglii. Wróciłam do Anglii i zadzwoniłam na numer, na który się dzwoni, okazało się, że to automatyczny twór totalnie, odpowiadasz na pytania, wciskasz guziki, jeśli nie byłeś w tych krajach i nie miałeś styczności z ludźmi, którzy byli, to nie kwalifikujesz się do testu - ujawniła.