"Seks w wielkim mieście" ma już 22 lata! Jak zmieniły się aktorki kultowej produkcji HBO?

Kultowy serial stworzony przez Darrena Stara na podstawie książek Candace Bushnell ma już 22 lata. HBO wyemitowało w USA pierwszy odcinek "Seksu w wielkim mieście" dokładnie 6 czerwca 1998 roku. Z kolei 22 lutego 2004 r. obejrzeliśmy finał serialu.

W ciągu sześciu sezonów, 94 odcinków i dwóch filmów poznaliśmy, co znaczą miłość, nienawiść, zazdrość, czy litość. Przede wszystkim z zapartym tchem śledziliśmy losy czterech tak różnych od siebie, ale połączonych wyjątkową kobiecą przyjaźnią wyzwolonych 30-paro latek, co po raz pierwszy w historii telewizji, stało się głównym motywem serialu. Każdy pamięta wyuzdane teksty Samanthy Jones (Kim Cattrall), sarkastyczne żarty Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), nieuleczalny optymizm Charlotte York (Kristin Davis), czy obsesję na punkcie markowych butów Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Fakty są takie, że serial powszechnie uznany został za początek pewnej epoki, (choć pewnie najmniej wśród heteroseksualnych mężczyzn). Pokazał nam on, bowiem, że kobiety mogą w zupełnie naturalny sposób rozmawiać o swoich doświadczeniach seksualnych i zawodowych. Żaden wcześniejszy serial telewizyjny nie odważył się na tak wiele i to dlatego „Seks…” zmienił nas wszystkich. Bo choć wszyscy wiemy, że tego typu rozmowy to normalność w kręgu znajomych, po raz pierwszy zobaczyliśmy je w mediach masowych.

Serial odniósł ogromny sukces, był nominowany 50 razy do nagrody Emmy, 24 razy do Złotych Globów, a w 2007 znalazł się na liście 100 najlepszych programów wszech czasów magazynu Time. Losy 4 przyjaciółek doczekały się też swojej wersji kinowej. Film o tym samym tytule miał swoją premierę w 2008 r. i w pierwszy weekend zarobił w USA niemal 57 milionów dolarów, w Polsce zaś w pierwszy weekend zgromadził ponad 62 tysiące widzów, wyprzedzając ponad dwukrotnie „Opowieści z Narni 2”, czy „Indiana Jones’a 4”. Na całym Świecie zaś zarobił ponad 415 milionów dolarów, osiągając najlepszy wynik dla komedii romantycznej.

Nadal wiele można powiedzieć na temat „Seksu…”, który wciąż ma rzesze zagorzałych fanek. Do tej grupy należy zespół ShopAlike, który przygotował specjalną, rocznicową infografikę, zbierającą najciekawsze fakty dotyczące serialu. To świetna okazja, by je sobie odświeżyć, a także, by dowiedzieć się więcej dla tych, którzy nadal mają coś do nadrobienia. Na przykład: czy Carrie naprawdę mogłaby sobie pozwolić na te wszystkie buty? Jak realistyczny był jej styl życia? Dlaczego Miranda, niebudząca największej sympatii w latach emisji serialu, mogłaby dziś uchodzić za wzór kobiety wyzwolonej? Te i wiele innych ciekawostek można znaleźć w infografice z okazji 20-tej rocznicy serialu.

