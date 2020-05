Seriale dla dorosłych na Netflix [TOP20]. Przemoc, seks i wulgaryzmy - w tych produkcjach tego nie brakuje!

Na platformie Netflix dostępnych jest mnóstwo seriali o różnej tematyce. Są także takie, w których nie brakuj przemocy, seksu i wulgaryzmów. Oto zbiór najciekawszych seriali, których zdecydowanie nie powinny oglądać dzieci.

Seriale dla dorosłych na Netflix

Przemoc, seks i wulgaryzmy to już niemal norma w serialach. W niektórych produkcjach jest ich jednak więcej niż w pozostałych. Chodzi przede wszystkim o seriale utrzymane w klimacie horroru lub thrillera, a także te, które z założenia opierają się na niecnych czynach, których dokonują główni bohaterowie. Tego zdecydowanie nie powinny oglądać dzieci ani młodzież we wczesnym stadium dojrzewania.

Na Netfliksie znajdziemy wiele propozycji, które powstały głównie z myślą o dorosłych widzach. Mimo to, większość z nich ma oznaczenia 16+. Są jednak i takie, które w swoim opisie mają zaznaczone, że treści zawarte w serialu nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. Tak jest na przykład w przypadku animowanych produkcji "Miłość, śmierć i roboty" czy "Nie ma jak w rodzinie".

Do tytułów, które powinny trafić wyłącznie do biblioteki dorosłych serialomaniaków należą także hity Netflixa, takie jak "House of Cards" czy "Dom z papieru". W obu tych serialach pokazane są ludzkie zachowania i poruszane są trudne tematy, o których młodzi widzowie powinni dowiedzieć się jak najpóźniej. Niewskazane do oglądania w młodym wieku są akty przemocy, brutalność, rozwiązły tryb życia i wulgarne słownictwo, których w serialowych produkacjach na Netflksie nie brakuje. Zobacz najciekawsze seriale dla dorosłych w naszej galerii!

