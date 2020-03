Seriale fantasy jak "Gra o tron". "Wiedźmin" i "Władca Pierścieni" to nie wszystko! Na co czekamy najbardziej? [ZWIASTUNY]

Seriale fantasy jak "Gra o tron" - co oglądać po zakończeniu kultowego serialu HBO? Nowe seriale w klimacie "Gry o tron" już się tworzą i wkrótce kolejne tytuły z gatunku fantasy pojawią się w serwisach VOD. W galerii znajdziesz nasze TOP12 nadchodzących seriali pełnych magii i potworów, które mają szansę wypełnić lukę po "Grze o tron". Poznaj szczegóły nowych seriali fantasy utrzymanych w klimacie "Gry o tron".

Seriale fantasy: TOP12 nowych seriali w klimacie "Gry o tron"

Finał serialu "Gra o tron" to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie telewizji w 2019 roku. Produkcja, która doczekała się 8. sezonów i w sumie 73. odcinków przez lata cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów. I choć widzowie narzekali na ostatnie sezony "Gry o tron", a do pracy duetu: David Benioff i D.B. Weiss podchodzili bardzo krytycznie, to chyba nie ma wątpliwości, że "Gra o tron" i tak zapisze się złotymi zgłoskami w historii telewizji.

Jak żyć po zakończeniu kultowego serialu HBO? Nowe seriale w klimacie "Gry o tron" już się tworzą. Największe serwisy streamingowe takie jak: Netflix, Amazon czy Hulu chcą wykorzystać rosnące zainteresowanie produkcjami fantasy i mieć w swojej ofercie odpowiednik kultowej "Gry o tron". HBO też nie zamierza wcale odpuszczać i pracuje już nad kolejnymi seriali pełnych magii, charyzmatycznych bohaterów i potworów oraz spin-offami "Gry o tron", dzięki którym widzowie nadal będą mogli zgłębiać świat i historie znane z kart powieści George’a R.R. Martina.

Seriale fantasy HBO jak "Gra o tron"

HBO koncentruje się przede wszystkim na prequelach "Gry o tron". Pierwszy z nich pt. "Krwawy Księżyc (ang. "Bloodmoon") został już skasowany. Pilot serialu miał nie spodobać się włodarzom stacji. Nic jednak straconego, bo HBO chce stworzyć kilka spin-offów "Gry o tron", do których prace ruszyły w tym samym momencie, co do "Bloodmoon". Stacja zamówiła już serial o dynastii Targaryenów, który będzie nosił tytuł "House of the Dragons". Akcja nowego serialu ma rozgrywać się 300 lat przed wydarzeniami opisanymi w "Grze o tron". Autorami scenariusza, który bazuje na książce "Ogień i krew" są Ryan Condal i George R.R. Martin. Jednym z showrunnerów został też Miguel Sapochnik, czyli reżyser "Bitwa Bękartów" i "Hardhome".

HBO nie zamierza jednak ograniczać się tylko do świata "Pieśni lodu i ognia". Stacja pracuje też nad zupełnie nowymi produkcjami. Jednym z nowych seriali w klimacie "Gry o tron" są "Mroczne materie" w reżyserii Toma Hoopera, które opierają się na powieści Philipa Pullmana pod tym samym tytułem.

Seriale fantasy NETFLIX jak "Gra o tron"

Netflix jako pierwszy wystartował w bój po widza "Gry o tron" ogłaszając w maju 2017 roku początek prac nad serialową adaptacją "Wiedźmina". Na tak zwaną "Sagę o wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego składa się osiem tomów — powieści i zbiorów opowiadań skupionych wokół postaci wiedźminów – wojowników, którzy w młodym wieku zyskują nadprzyrodzone zdolności pozwalające im walczyć z potworami. Netflix ma więc ogromne pole do popisu — ilość materiału źródłowego nie tylko pozwala na opowiedzenie w kilku sezonach historii Geralta, ale również daje solidne podwaliny pod potencjalne spin-offy.

"Wiedźmin" to oczywiście nie jedyna produkcja z gatunku fantasy Netflixa. W 2019 roku odbyła się premiera prequela kultowego "Ciemnego kryształu" Jima Hensona z 1983 roku. W przygotowaniu są jeszcze serialowe adaptacje książek C.S Lewisa z cyklu "Opowieści z Narnii", a także serial oparty na jednym z największych bestsellerów młodzieżowego fantasy ostatnich lat autorstwa Leigh Bardugo.

Seriale fantasy AMAZON jak "Gra o tron"

Kilka miesięcy po ogłoszeniu przez Netflixa początku prac nad serialowym "Wiedźminem", Amazon wydał ok. 250 mln dolarów na zakup praw do adaptacji słynnego cyklu powieści fantasy J.R.R. Tolkiena. "Władca Pierścieni" to fenomen kulturowy, który poprzez literaturę i duży ekran poruszył wyobraźnię pokoleń fanów. Amazon mierzy się więc z czymś, co może go całkowicie przerosnąć. Prace scenariuszowe już trwają, a szczegóły projektu znajdziecie w galerii. Oprócz "Władcy Pierścieni" Amazon zabrał się też za serialową adaptację książek fantasy Roberta Jordana.

Szczegóły nowych seriali fantasy, czyli potencjalnych hitów w klimacie "Gry o tron" znajdziesz w galerii. Czy nowe produkcje pełne magii i potworów mają szanse wypełnić lukę po "Grze o tron"? Sprawdź, które tytuły warto mieć na oku po finale "Gry o tron"! Są już pierwsze zwiastuny!

