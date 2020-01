Seriale HBO 2020. Mnóstwo nowości HBO i HBO GO w 2020 roku. Na które seriale warto czekać?

Seriale HBO 2020 - przygotowaliśmy listę serialowych nowości, które pojawią się w 2020 roku na HBO i HBO GO. Stacja zaplanowała na najbliższe miesiące mnóstwo premier. Zobacz, co nowego pojawi się w ramówce popularnej stacji i serwisu VOD. Oto serialowe nowości HBO i HBO GO w 2020 roku.

Nowe seriale HBO i HBO GO 2020 - Na co warto czekać?

Serialowych nowości HBO i HBO GO w 2020 roku nie zabraknie. W 2020 roku głośno będzie m.in. o komedii "Avenue 5", w której zagrał Hugh Laurie. Nowy rok, to też nowy serial na podstawie bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Czy "Outsider" powtórzy sukces "Castle Rock"? Przekonamy się już niebawem. W 2020 roku odbędzie się też premiera miniserialu HBO pt. "The Undoing", który powstał na podstawie książki Jean Hanff Korelitz w Polsce wydanej pod tytułem "Nie chciałaś wiedzieć". Kolejne miesiące 2020 roku przyniosą nowe premiery seriali w HBO i HBO GO - nie wszystkie zostały jednak już na początku roku potwierdzone. Widzowie powinni być przygotowani na wiele niespodzianek.

"W głębi lasu", "Mesjasz", "The Eddy", czyli nowości, które pojawią się na Netfliksie w 2020 rokuZobacz więcej

Seriale HBO w 2020 roku to również m.in. "Spisek przeciwko Ameryce", "Perry Mason" czy "Industry". W 2020 roku pojawi się też sporo europejskich nowości HBO. Trwają już prace na planie kolejnego polskiego serialu HBO pt. "Odwilż" w reżyserii Xawerego Żuławskiego.

Na tym serialowe nowości HBO na 2020 r. się jednak nie kończą. W każdym miesiącu bibliotekę HBO GO oraz ramówkę stacji będę również zasilać również produkcje innych kanałów czy serwisów streamingowych niedostępnych w Polsce. W HBO GO w 2020 obejrzymy tym sposobem serial "Cudotwórcy: Wieki ciemne" z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych oraz serial realizowany na zlecenie Amazona pt. "Zero Zero Zero", który jest adaptacją bestsellerowej powieści Roberto Saviano wydanej w Polsce pt. "Zero zero zero. Jak kokaina rządzi światem".

Nasza lista seriali HBO i HBO GO 2020 obejmuje jednak tylko oryginalne produkcje. Nie znajdziesz też tutaj kontynuacji lub finałowych sezonów dobrze znanych już tytułów jak m.in. "Westworld", o których możesz więcej przeczytać w tekście o serialach, które wracają w 2020 roku oraz galerii, w której zebraliśmy wszystkie najgłośniejsze serialowe premiery 2020 roku.

Nowe seriale Netflix, HBO GO, Disney+, Prime Video i inne. Co oglądać w tym roku?Zobacz więcej

Kalendarium nowości programowych HBO i HBO GO jest bardzo bogate. Wszystkie seriale HBO i HBO GO na 2020 rok znajdziesz w naszej galerii. Na premierę którego z nich czekasz najbardziej? Czekamy na Twój głos w sekcji komentarzy.