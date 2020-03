Seriale i filmy o tematyce religijnej w serwisie Katoflix.pl! Co można obejrzeć na nowej platformie?

Ruszył Katoflix.pl! Serwis uruchomiło Studio Katolik należące do krakowskiego Zgromadzenia Zakonników Salwatorianów, a dostępne są w nim filmy, seriale i wywiady o tematyce religijnej. Co można obejrzeć i jakie są ceny?

Ruszył Katoflix - co oglądać?

Katoflix to chrześcijańskie kino internetowe, które umożliwia legalny dostęp do dobrych produkcji filmowych w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. "Dostrzegając zainteresowanie filmami, które poruszają tematy wiary, sensu życia, historii życia świętych itp., postanowiliśmy stworzyć platformę umożliwiającą legalny dostęp do tego typu produkcji" - czytamy w serwisie.

Jak poinformował dyrektor Studia Katolik, Leszek Szura, w ciągu 5 dni w serwisie zarejestrowało się ponad 4 tys. osób. Można w nim obejrzeć zarówno filmy, które były w kinach, jak i te produkcje, które nie były dystrybuowane w Polsce lub są dostępne tylko na płytach DVD. Dostępne są także wywiady z duchownymi oraz osobami silnie wierzącymi.

Katoflix to przestrzeń, gdzie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkcje. Szukamy filmów, które mogłyby Cię zainteresować, zainspirować, zastanowić, skłonić do zmian w Twym życiu… lub wywołałyby uśmiech na Twojej twarzy. Chcemy Ci zaoferować produkcje, które bez obaw pokażesz swoim dzieciom, polecisz znajomym lub podsuniesz komuś, kto przeżywa trudne momenty w swym życiu. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni, która wykorzystując siłę przekazu filmowego, będzie prowadziła do Boga.

W bibliotece serwisu są takie filmy jak m.in. "Miłość i miłosierdzie" z Kamilą Kamińską w roli głównej, fiński kandydat do Oscara z 2010 roku - "Listy do Ojca Jakuba" oraz głośny film "Nieplanowane", opowiadający prawdziwą historię Abby Johnson, która była pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej organizacji Planned Parenthood. W sumie dostępnych ma być ok. 80 filmów fabularnych i 50 dokumentalnych, w tym kilka seriali głównie z hiszpańskiego Goya Producciones. Większość produkcji na Katoflix.pl jest dostępna odpłatnie. Dostęp do jednego tytułu na trzy doby kosztuje od 6 do 10 zł. Za sezon serialu na kilka dni trzeba zapłacić od 19 do 40 zł.

