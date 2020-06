Seriale kryminalne i produkcja twórców hitowego "Downton Abbey" na Epic Drama w czerwcu 2020! Co oglądać?

Kanał Epic Drama przygotował na czerwiec 2020 sporo niespodzianek. Widzowie będą mogli zobaczyć kilka nowości i europejskie seriale, które mieli już okazję poznać. C warto obejrzeć w czerwcu? Oto najlepsze propozycje!

Seriale na Epic Drama w czerwcu 2020

Czerwiec na Epic Drama stoi pod znakiem seriali kryminalnych. Pierwszym z nich jest "Stróż prawa", w którym bohaterem jest amerykański detektyw irlandzkiego pochodzenia, były bokser. Kiedy Kevin Corcoran wraca z Wojny Secesyjnej, dowiaduje się, że jego córka nie żyje, a żona zaginęła. Przemierzając cieszącą się złą sławą nowojorską dzielnicę Five Points, stara się dowiedzieć, co przydarzyło się jego rodzinie. Pomagają mu dwaj przyjaciele z czasów wojny: krnąbrny syn zamożnego przemysłowca i zdolny, czarnoskóry lekarz. Pierwszy wprowadza Corcorana w elegancki świat Piątej Alei, drugi — do czarnej społeczności mieszkającej na północy Manhattanu. Obaj też pomagają mu pozostać wiernym zasadom moralnym w świecie pełnym zła i niepokoju.

"Okręt". Niemiecka superprodukcja jest jeszcze mocniejsza? Oceniamy 2. sezon "Das Boot"!Zobacz więcej

Do obejrzenia będzie również serial "W kręgu zbrodni", którego akcja rozgrywa się w Londynie, w roku 1951. Cztery przyjaciółki: Susan, Millie, Lucy i Jean wróciły do normalnej, powojennej rzeczywistości. Jednak mało kto wie, jak dużą rolę odegrały w zwycięstwie aliantów. Wszystkie pracowały dla brytyjskich służb specjalnych w pracowni kryptoanalitycznej w Bletchley Park, gdzie odkodowywały niemieckie wiadomości a tym samym przyczyniły się do szybszego zakończenie wojny. Teraz spokój jednej z nich, Susan, burzą medialne doniesienia o serii morderstw popełnionych w Londynie. W kobiecie budzi się dawny duch Bletchley Park. Postanawia zanalizować sprawę. Na podstawie odręcznych wykresów, zawierających liczby, daty i fakty konstruuje mapę myśli - i dostrzega w zachowaniu zabójcy wzorzec, którego nikt wcześniej nie wychwycił. Swoim odkryciem dzieli się z policją, jednak ta nie jest zainteresowana jej teorią.

"Jamestown" to z kolei powrót do czasów, gdy w Ameryce osiedliły się pierwsze brytyjskie kolonie. W produkcji twórców hitowego "Downton Abbey" mieszkańcy Jamestown mają wrażenie, że żyją na końcu świata. Przez 12 lat mieszkali tu wyłącznie mężczyźni, dlatego prawdziwym wstrząsem jest pojawienie się w tym dzikim miejscu pierwszych kobiet, wśród których są Alice, Verity i Jocelyn. Losy bohaterów splatają się ze sobą, a cała osada zanurza się w nowym świecie miłości, pożądania i walki o władzę. Pojawiają się burzliwe romanse, zażarta rywalizacja i pierwsze poważne konflikty. Mieszkańcy Jamestown są jednak ze sobą związani na dobre i na złe: jeśli chcą przeżyć w Nowym Świecie, muszą trzymać się razem.

Miniserial o nieudanym napadzie na bank. Ta historia wstrząsnęła Niemcami!Zobacz więcej

Wciąż oglądać można także "Rasputina" - rosyjski serial wyróżniony kilkoma nagrodami na konkursie APKIT Awards w 2015 r. Władimir Maszkow, wcielający się w Rasputina, został uznany za najlepszego aktora, a ekipa produkcyjna otrzymała otrzymała nagrody za najlepszy makijaż i organizację produkcji, jak również nominację w kategorii "Najlepsze kostiumy". Do telewizji powraca "Endeavour: Sprawy Młodego Morsa". W nowej trylogii główny bohater i jego koledzy wkraczają w nową dekadę: zaczyna się epoka przemian. Kończy się rok 1969. Cała ekipa spotyka się w wydziale kryminalnym w Castle Gate, ich dowódcą znowu jest nadinspektor Bright. Wydarzenia ubiegłego roku odcisnęły na wszystkich swój ślad: stare przyjaźnie przechodzą ciężką próbę, pojawiają się nowe relacje. Zaczynają się lata 70., czas wyzwolenia kobiet i szybkiego rozwoju nauki — ale już pierwszego stycznia na ścieżce holowniczej w Oxfordzie ktoś znajduje zwłoki. Jedyny świadek słyszał tylko w nocy tajemniczy gwizd. Policjanci muszą schwytać zabójcę, ale czeka ich trudne zadanie.