Seriale, które zniknęły i powróciły po latach. Które reaktywacje to sukcesy, a które porażki?

Ostatnio coraz częściej możemy obserwować powroty seriali, które były popularne przed laty. Czy wszystkie z nich były sukcesami czy jednak zdarzały się porażki? Sprawdź nasz ranking!

Seriale, które wróciły po latach

Seriale, które wiele lat temu robiły furorę, to dla twórców czasem pewniak! Nic dziwnego, że coraz częściej wracają do tych produkcji i po latach przerwy decydują się na nakręcenie kolejnych przygód znanych nam już bohaterów. Tylko czy to zawsze ma sens?

Niestety nie wszystkie takie powroty były sukcesami. Czasem nie da się oddać tego klimatu, co kiedyś albo takie poczucie humoru już nikogo nie bawi. Oczywiście udają się powroty udane i twórcy nie poprzestają na jednym sezonie, ale oczywiście nigdy nie jest to łatwe.

Seriale zagraniczne, które zostały reaktywowane to m. in. "Twin Peaks", "Z Archiwum X" czy "Beverly Hills, 90210". Ale w Polsce również możemy oglądać takie powroty np.: "Odwróconych", "39 i pół" czy "Daleko od noszy".

W galerii zebraliśmy dla Was kilka produkcji, które zostały reaktywowane! Które to sukcesy, a które porażki?

