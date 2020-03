Seriale na podstawie książek 2020. TOP 15 najciekawszych serialowych adaptacji, które pojawią się w 2020 roku

Seriale na podstawie książek 2020. W tym roku w serwisach streamingowych odbędą się premiery kolejnych seriali nakręconych na podstawie książek. W galerii znajdziesz nasz subiektywny ranking: TOP 15 najciekawszych serialowych adaptacji, które pojawią się w 2020 roku. Sprawdź, które seriale zrealizowane na podstawie książek zapowiadają się najlepiej!

Seriale na podstawie książek 2020

Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video i inne serwisy streamingowe dwoją się i troją, aby regularnie serwować swoim subskrybentom najlepsze treści oraz przyciągnąć do siebie nowych widzów. W 2020 roku odbędą się premiery kolejnych seriali, które mogą stać się nie tylko krótką i niezobowiązującą rozrywką, ale zyskać nawet miano kultowych.

Seriale na podstawie książek od lat cieszą się ogromną popularnością, a w 2020 roku pojawią się kolejne serialowe nowości oparte na dziełach literackich. Czy doczekamy hitów na miarę "Wielkich kłamstewek" i "Opowieści podręcznej"? Są na to spore szanse!

W 2020 roku głośno może być m.in. o ekranizacji uznanej powieści Philipa Rotha "Spisek przeciwko Ameryce". Produkcja autorstwa Davida Simona i Eda Burnsa z Winoną Ryder i Johnem Turturro w rolach głównych pokaże alternatywną wersję historii Ameryki. "The Undoing" to z kolei tytuł miniserialu na podstawie książki Jean Hanff Korelitz w Polsce wydanej pod tytułem "Nie chciałaś wiedzieć".

"Little Fires Everywhere" to oparty na powieści Celeste Ng serial Hulu z Reese Witherspoon w roli głównej, który jeszcze przed premierą doczekał się miana następcy "Wielkich kłamstewek". Włodarze Hulu pozazdrościli zresztą HBO i zdecydowali się na ekranizację kolejnej książki Liane Moriarty. Mowa o powieści "Nine Perfect Strangers". Dla CBS All Access powstaje też ekranizacja kolejnej książki Stephena Kinga. W serialu "The Stand" zagrają m.in. Alexander Skarsgård i Whoopi Goldberg. "I Am Not Okay With This" Netflixa, które zadebiutowało w lutym 2020 roku również powstało na podstawie książki. Na Netflix w 2020 roku ma pojawić się też "Cursed" na podstawie ilustrowanej powieści Franka Millera i Toma Wheelera z Katherine Langford z "13 powodów" w jednej z głównych ról.

Które seriale na podstawie książek mogą zawojować streamingowe ekrany w 2020 roku? W galerii znajdziesz subiektywne zestawienie: seriale na podstawie książek 2020. Sprawdź je, jeśli interesują Cię serialowe nowości tworzone na podstawie literatury.

