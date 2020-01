Seriale o czarownicach. Hokus-pokus, czary-mary, TOP 20 najpopularniejszych wiedźm już wybranych!

Seriale o czarownicach cieszą się ogromną popularnością. Na Netflix, HBO i innych serwisach streamingowych można znaleźć sporo produkcji, w których magia, czary i czarownice grają pierwsze skrzypce. Sabrina z "Chilling Adventures of Sabrina" ma sporą konkurencję. Sprawdź TOP 20 najpopularniejszych czarownic według serwisu TV Time w galerii!

Seriale o czarownicach, czarodziejkach, magii i czarach to jedne z najpopularniejszych pozycji w serwisach streamingowych. Nic więc dziwnego, że platformy VOD co rusz zasypują swoich subskrybentów kolejnymi serialowymi nowościami z tego gatunku. Przoduje tu Netflix, który produkuje najwięcej magicznych seriali, ale w bibliotece HBO GO też coś się znajdzie.

Czarownice kiedyś owiane były złą sławą. Z czasem zyskały jednak bardziej pozytywny wydźwięk i stały się popularnym motywem w filmach, serialach i we współczesnej popkulturze. Przygody czarodziejek doskonale nadają się do binge-watchingu. Kto z nas w końcu nie chciałby mieć nadprzyrodzonych zdolności! Seriale o czarownicach są oczywiście bardziej lub mniej udane. Na Netflix, HBO i innych serwisach streamingowych jest jednak w czym wybierać. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Przekonasz się o tym w dalszej części tekstu!

Seriale o czarownicach Netflix

"Chilling Adventures of Sabrina"

"Wiedźmin"

"Good Witch"

"Wieczna wiedźma"

"Once Upon A Time"

"The Originals"

Na Netflix króluje ostatnio "Chilling Adventures of Sabrina", czyli nowa wersja przygód Sabriny Spellman. Historia pół śmiertelniczki, pół czarownicy doczekała się już trzech sezonów, ale w przygotowaniu są już kolejne. Magia jest też ważnym elementem świata przedstawionego w najpopularniejszym serialu Netflixa w 2019 roku, czyli "Wiedźminie". Tajna organizacja czarodziejek, czarnoksiężnicy i magowie — w sadze Andrzeja Sapkowskiego postaci posługujących się czarami nie brakuje. Korzystanie z magii ma jednak swoją cenę — dobitnie pokazuje to m.in. wątek Yennefer z Vengerbergu. Jakie jeszcze seriale o czarownicach można znaleźć na Netflix?

"Wieczna wiedźma" to z kolei historia Carmen, która w mediach społecznościowych ujawnia swoją tożsamość jako wiedźma, aby odnaleźć inne podobne do niej osoby. W bibliotece Netflixa znajdziesz też 5 sezonów "The Originals", czyli spin-offu serialu "Pamiętniki wampirów".

Seriale o czarownicach HBO GO

"Legacies"

"Księga czarownic"

"Gra o tron"

Popularnym serialem o czarownicach na HBO GO jest "Legacies", w Polsce znany również jako "Wampiry: Dziedzictwo". To produkcja o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami. "Gra o tron" też ma swoją czarownicę. Mowa o Melisandre, czyli Władczyni Cieni i kapłanka Pana Światła.

Jakie jeszcze seriale o czarownicach można znaleźć na HBO GO? "Księga czarownic" to doceniony przez widzów i krytyków serial o Dianie Bishop, robiącej karierę na Oxfordzie doktor historii, która specjalizująca się w alchemii. Diana pochodzi ze starożytnego rodu czarownic, ale robi, co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu.

TOP 20 najpopularniejszych czarownic i wiedźm

Potężnych czarownic w świecie telewizji nie brakuje. Sabrina z "Chilling Adventures of Sabrina" ma sporą konkurencję. Użytkownicy aplikacji TV Time wybrali swoje TOP 20 najpopularniejszych czarownic. Zestawienie ulubionych wiedźm z seriali znajdziesz w galerii!