Seriale o magii - te produkcje nas naprawdę oczarowały! Która z magicznych serii jest najlepsza?

Seriale o magii - kategoria produkcji, która posiada wielu wiernych fanów. Jeśli ta tematyka jest Wam bliska, koniecznie sprawdźcie naszą galerię, znajdziecie propozycje najciekawszych produkcji, w których magia jest na pierwszym miejscu!

Najlepsze seriale o magii

Jesteś fanem seriali o magii i nadprzyrodzonych postaciach? Ten artykuł pozwoli poznać ci nowe, tajemnicze oblicza tego gatunku. Zobacz, czy w naszym rankingu znalazła się Twoja ulubiona produkcja! Seriale o magii, czarownicach, czarodziejkach i czarach to jedne z najpopularniejszych pozycji w serwisach streamingowych. Nic więc dziwnego, że platformy VOD co rusz zasypują swoich subskrybentów kolejnymi serialowymi nowościami z tego gatunku. Przoduje tu Netflix, który produkuje najwięcej magicznych seriali, ale w bibliotece HBO GO też coś się znajdzie.

Sprawdź najlepsze seriale o magii w naszym zestawieniu:

Gdzie obejrzeć seriale o magii?

Magia i czarownice ją uprawiające kiedyś owiane były złą sławą. Z czasem zyskały jednak bardziej pozytywny wydźwięk i stały się popularnym motywem w filmach, serialach i we współczesnej popkulturze. Przygody czarodziejek, magów i innych zaczarowanych postaci doskonale nadają się do binge-watchingu. Kto z nas w końcu nie chciałby mieć nadprzyrodzonych zdolności! Seriale o magii są oczywiście bardziej lub mniej udane. Na Netflix, HBO i innych serwisach streamingowych jest jednak w czym wybierać. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Magia jest też ważnym elementem świata przedstawionego w najpopularniejszym serialu Netflixa w 2019 roku, czyli "Wiedźminie". Tajna organizacja czarodziejek, czarnoksiężnicy i magowie — w sadze Andrzeja Sapkowskiego postaci posługujących się czarami nie brakuje. Korzystanie z magii ma jednak swoją cenę — dobitnie pokazuje to m.in. wątek Yennefer z Vengerbergu. Popularnym serialem o magii na HBO GO jest "Legacies", w Polsce znany również jako "Wampiry: Dziedzictwo". To produkcja o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Jakie jeszcze seriale o magii można znaleźć na Netflix i HBO? Zobacz: