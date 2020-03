Seriale o sporcie! "GLOW", "Gracze" i inne seriale dla fanów sportowych emocji!

Seriale o sporcie - co warto oglądać? Sport nie jest tematem wielu seriali, lecz mimo to powstało już sporo produkcji, które zdecydowanie warte są uwagi! "GLOW", "Gracze", "21 Thunder" i "Luck" to nie wszystko. Sprawdź naszą galerię.

Najlepsze seriale sportowe - HBO, Netflix i nie tylko! Sport nie jest wdzięcznym tematem dla filmowców. Mimo to powstało już kilka filmów sportowych, które dziś już można uznać za klasyczne - w tym gronie z pewnością znajdują się takie produkcje jak "Goal" czy "Ucieczka do zwycięstwa". A jak jest z serialami? Potrzebujesz porady życiowej? Poznaj mądrości Spencera Strasmore'a z serialu HBO!Zobacz więcej Seriali o sporcie również nie jest póki co zbyt wiele, ale ich liczba stale rośnie. Co ważne, również największe serwisy streamingowe zaczynają inwestować w produkcje o sporcie, czego przykładem są takie seriale jak "GLOW" od Netfliksa czy wyprodukowany przez HBO "Ballers" z Dwaynem Johnsonem w roli głownej. Czasem jednak warto cofnąć się do klasyki. Dużą popularnością cieszą się wciąż takie seriale jak animowany "Kapitan Tsubasa", brytyjski klasyk "Dream Team" czy amerykański serial "The White Shadow" z 1978 roku. Jeśli chodzi o polskie seriale, to warto przypomnieć sobie "Do przerwy 0:1" z 1969. W naszej galerii znajdziecie nasz subiektywny wybór najlepszych seriali o sporcie! Zarówno tych klasycznych, jak i zupełnie współczesnych. Sprawdźcie koniecznie! Zobacz galerię Najlepsze seriale według gwiazd: https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/