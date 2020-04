Seriale podobne do "Domu z papieru". TOP 10 seriali, które powinien obejrzeć każdy fan "La Casa de Papel"!

Seriale podobne do "Domu z papieru" - są takie? Produkcji jak "Dom z papieru" jest całkiem sporo! Które seriale przypominają hiszpański hit Netflixa? Co warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejny sezon "La Casa de Papel"? W galerii polecamy seriale podobne do "Dom z papieru"!

Seriale podobne do "Domu z papieru" Hiszpański hit Netflixa nie ma sobie równych? Tak twierdzi wielu fanów "Domu z papieru", czyli opowieści o grupie przestępców dokonującej spektakularnych napadów w Hiszpanii. Pod wodzą Profesora ośmioro złodziei dokonało w pierwszych dwóch sezonach napadu na mennicę. W 3. części serialu "Dom z papieru" Profesor i jego gang po ucieczce z Hiszpanii ponownie muszą zjednoczyć siły, aby uratować przyjaciela. Organizują w tym celu kolejny napad, który ma przebić rozmachem ich wcześniejsze dokonanie. Celem napadu jest tym razem twierdza nie do zdobycia, czyli Bank Narodowy Hiszpanii. TOP15 hiszpańskich seriali. Co oglądać, jeśli lubisz "Dom z papieru"? Zobacz więcej "Dom z papieru" to zdaniem wielu europejska perełka wśród seriali, pełna zwrotów akcji i ciekawych bohaterów. Produkcji klimatu dodaje nie tylko hiszpański język, ale świetna ścieżka dźwiękowa. Wśród zachwytów nad serialowym hitem Netflixa, nie brakuje też krytycznych opinii. Niektórzy "Dom z papieru" uważają za telenowelę akcji, ale głosy te są w zdecydowanej mniejszości. Które seriale przypominają przypominają hiszpański hit Netflixa? Co warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejny sezon "La Casa de Papel"? Najlepsze seriale Netflix Original - te produkcje warto obejrzeć! [GALERIA]Zobacz więcej Seriale jak "Dom z papieru". Które seriale są podobne do "La casa de papel"? W serwisach VOD i telewizji dostępnych jest wiele seriali przypominających "Dom z papieru". W galerii polecamy Wam seriale podobne do "La Casa de Papel". Bohaterowie seriali nierzadko są przecież na bakier z prawem! Przykłady? Proszę bardzo! Walter z serialu "Breaking Bad"

Michael z serialu "Skazany na śmierć"

Saul z serialu "Better Call Saul" ... i wiele, wiele innych! Co warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejne odcinki serialu "Dom z papieru"? Sprawdźcie, w naszej galerii!