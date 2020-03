Seriale podobne do "Riverdale". Oto najciekawsze seriale, które warto obejrzeć, jeśli jesteś fanem "Riverdale"!

Seriale podobne do "Riverdale" - są takie? Serial o nastoletnich bohaterach znanych z komiksów Archie Comics cieszy się ogromną popularnością, ale nie samym miasteczkiem Riverdale człowiek żyje. Oto najciekawsze seriale, które warto obejrzeć, jeśli jesteś fanem "Riverdale"!

Seriale podobne do "Riverdale" - co warto obejrzeć, jeśli jesteś fanem nastolatków znanych z komiksów Archie Comics?

"Riverdale" to wciągająca opowieść o grupie nastolatków z małej miejscowości Riverdale. W serialu śledzimy ich zmagania z przeciwnościami losu, licealne rozterki, miłosne uniesienia, a także próby poradzenia sobie z tragiczną śmiercią kolegi oraz rozwikłania zagadki jego śmierci. To w pierwszym sezonie, bo w kolejnym dzieciaki mierzą się już z seryjnym mordercą, który oczyszcza miasto z grzechu. W każdym odcinku "Riverdale" da się wyczuć atmosferę niepokoju i podejrzeń, a groteskowa miejscami fabuła i bohaterowie, których notabene możemy się doszukać w wielu innych serialach i filmach, wciąga i nie daje o sobie zapomnieć.

Oczekiwanie na kolejne odcinki "Riverdale" bywa trudne, nic więc dziwnego, że miłośnicy produkcji stworzonej na podstawie komiksów Archie Comics szukają zastępstwa. Seriale podobne do "Riverdale" - w jakich jeszcze produkcjach znajdziemy motywy związane z nastoletnimi bohaterami, cheerleaderkami i członkami drużyn futbolowych czy wreszcie morderstwami i skrywanymi tajemnicami?

Oczywistym wyborem dla fanów "Riverdale" powinno być legendarne "Twin Peaks" Davida Lyncha, które miało ogromny wpływ na ostateczny kształt młodzieżowej produkcji od The CW. Aby lepiej zobrazować to podobieństwo, warto pokrótce wyjaśnić, o co chodzi w serialu Davida Lyncha. Nad jeziorem w małym amerykańskim miasteczku zostaje znalezione ciało nastoletniej Laury Palmer (Sheryl Lee). Cała społeczność jest w szoku. Dziewczyna była przykładną, lubianą przez wszystkich uczennicą. Do Twin Peaks przybywa słynący z niestandardowych metod działania i niezwykle skuteczny agent FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), którego zadaniem jest rozwiązanie sprawy zagadkowego morderstwa. Szybko okazuje się, że z pozoru spokojne, zapomniane przez boga i ludzi miasteczko kryje w sobie wiele mrocznych tajemnic.

W "Riverdale" znajdziemy mnóstwo nawiązań i wizualnego hołdowania "Miasteczka Twin Peaks". Zaczynając od opening serialu i tabliczki przy wjeździe do miasteczka, Mädchen Amick, czyli serialowej Alice Cooper, która w produkcji Davida Lyncha wcielała się w postać Shelly, przez podobny schemat historii - zamkniętej społeczności i z pozoru idealnego miasteczka, skrywającego mroczne tajemnice, aż po bardziej wyrafinowane nawiązania, jak profesja klanu Blossomów, którzy podobnie jak właściciele tartaku w serialu Lyncha, korzystają z dobrodziejstw drzew. Kultowe "Twin Peaks" to niejedyny serial podobny do "Riverdale".

Seriale młodzieżowe podobne do "Riverdale"

Seriale podobne do "Riverdale" to jednak w większości typowe teen dramy, które znajdziemy przede wszystkim w bibliotece Netflixa. Będą to zarówno produkcje oryginalne platformy - takie jak "13 powodów", ale również te jedynie przez nią dystrybuowane, czyli m.in "Pretty Little Liars", polskim widzom znane bardziej jako "Słodkie kłamstewka". W amerykańskim serwisie znajdziemy mnóstwo historii opowiadających o młodzieżowych rozterkach i tajemnicach. Które z nich są najbardziej podobne do "Riverdale"?

W galerii przygotowaliśmy dla was zestawienie najciekawszych seriali przypominających "Riverdale". Oto seriale, które naszym zdaniem są podobne do hitu stacji The CW!