Seriale podobne do "Wiedźmina". TOP 12 seriali, które warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejny sezon hitu Netflixa

Seriale podobne do "Wiedźmina" Netflixa Serial "Wiedźmin" Netflixa ma swoich zwolenników i przeciwników. Dyskusja, jaka wywiązała się po jego premierze, niewątpliwie przyczyniła się do sukcesu tej produkcji. Popularność serialu błyskawicznie przełożyła się też na zainteresowanie książkami Andrzeja Sapkowskiego, których potrzebny był dodruk w Stanach Zjednoczonych. "Wiedźmin" okazał się najlepszym serialem Netflixa w historii, dlatego w oczekiwaniu na nowe odcinki, mnóstwo osób szuka seriali do niego podobnych. Seriali fantasy nie ma wcale tak dużo, choć tytułów z tego gatunku z roku na rok przybywa. Magia i czarodzieje, potwory, elfy i ciekawe stworzenia, intrygi oraz bitwy i spektakularne pojedynki — w których serialach to znajdziemy? Historia Geralta z Rivii hitem Netflixa! Serial nie ma sobie równych!Zobacz więcej Seriale jak "Wiedźmin" Netflixa. Które seriale są podobne do "The Witcher"?

Które seriale są podobne do "Wiedźmina"? Na myśl od razu nasuwa się "Gra o tron", choć twórcy hitu Netflixa starają się uniknąć najmniejszych skojarzeń z flagową produkcją HBO, która doczekała się w sumie 8. sezonów. Oba seriale powstały jednak na podstawie książkowych bestsellerów, należą do gatunku fantasy i pokazują sporo nagości, politycznych intryg oraz przemocy. Nowe seriale fantasy. Poznaj 12 potencjalnych hitów w klimacie "Gry o tron"! Zobacz więcej "Gra o tron" to jednak niejedyny serial, który może wypełnić widzom czas między kolejnymi sezonami serialu "Wiedźmin". Podobieństw do "Wiedźmina" można doszukać się w "Carnival Row", "The Last Kingdom", a nawet hicie Disney+ osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen", czyli w serialu "The Mandalorian"! Seriali jak "Wiedźmin" jest jednak znacznie więcej. Pełną listę naszych propozycji dla widzów szukających seriali podobnych do "Wiedźmina" znajdziesz w galerii. Sprawdź, co warto obejrzeć w oczekiwaniu na kolejne sezony przygód Geralta z Rivii!