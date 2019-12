Seriale TVN, HBO i Canal+ w jednym miejscu! Oto najlepsze propozycje player.pl na święta!

Dzięki player.pl, w świąteczny czas będzie można obejrzeć najnowsze polskie seriale, wyprodukowane przez TVN, HBO lub Canal+. Sprawdź, co teraz znajduje się w ofercie platformy!

Polskie seriale TVN, HBO i Canal+ w player.pl!

Na platformie player.pl dostępne są już najnowsze polskie seriale wyprodukowane przez TVN. Można je oglądać w jakości 4K Ultra HD, zanim pojawią się w telewizji. Na dodatek, dzięki partnerstwu z HBO i CANAL+, na player.pl pojawiły się także inne znakomite seriale od tych producentów. W świąteczny czas do zobaczenia są: "Chyłka-Kasacja"na motywach prozy Remigiusza Mroza, trzeci sezon "Watahy" HBO, "Żmijowisko" na podstawie powieści Wojciecha Chmielarza oraz nowa produkcja z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, dramat kryminalny "Motyw".

Co będziemy oglądać w 2020 roku? Oto nowe polskie seriale!Zobacz więcej

"Chyłka - Kasacja" to drugi sezon historii o bezwzględnej prawniczce, Joannie Chyłce (Magdalena Cielecka). Skupia się na sprawie Piotra Langera Juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Chyłka. Czy Langer zdoła nakłonić właścicieli kancelarii do powierzenia sprawy Chyłce, mimo że ta złamała tajemnicę adwokacką? Chyłka ponownie staje do walki. Cały sezon dostępny jest w pakiecie START.

Akcja trzeciego sezonu "Watahy" HBO zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow (Leszek Lichota), idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.

Serial "Żmijowisko" powstał na podstawie książkowego bestsellera Wojciecha Chmielarza o tym samym tytule. Pewnego wieczoru w agroturystyce Żmijowisko, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada (Hania Koczewska), córka Arka (Paweł Domagała) i Kamili (Agnieszka Żulewska). Poszukiwania nie przynoszą efektu. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii i na własną rękę próbuje odszukać córkę. Pojawiają się nowe tropy i nowi podejrzani. Sprawa gmatwa się coraz bardziej. Reżyserem serialu jest Łukasz Palkowski ("Belfer").

Maciej Stuhr i Aleksandra Popławska gwiazdami nowego kryminału TVN! Kiedy premiera?Zobacz więcej

Serial "Motyw" także można już oglądać na player.pl. Osią wydarzeń rozgrywających się w serialu jest śledztwo w sprawie morderstwa. Do jego rozwiązania nie wystarczy tylko wnikliwa analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80. Główne role grają Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska i Michał Czernecki.

Na planie serialu "Motyw"