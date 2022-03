Seriale z gatunku science-fiction, które trzeba znać! Skarby nie z tego świata w bibliotece Netflix, HBO GO i nie tylko. Seriale sci-fi, które warto obejrzeć

Sci-fi to gatunek, który się kocha albo nienawidzi. Grono zwolenników produkcji nie z tego świata jest ogromne, a zainteresowanie tematyką spore, co widać po bibliotekach Netflix, HBO GO czy innych popularnych serwisach streamingowych. Co warto obejrzeć spośród licznych propozycji gigantów streamingowych? Zobaczcie sami. Prezentujemy listę seriali sci-fi, które warto obejrzeć.

Najlepsze seriale sci-fi. Które produkcje warto zobaczyć? Po science-fiction możemy spodziewać się wszystkiego. To gatunek który nigdy nie nudzi i niemal zawsze zaskoczy. Liczne zwroty akcji i dynamika to dwie nieodłączne cechy gatunku science-fiction. Co stoi za sukcesem popularnych produkcji takich jak "Punisher" czy "Daredevil"? Jednym z kluczowych elementów stojących za sukcesem sci-fi jest branding. Dwie dominujące na rynku wytwórnie: Marvel i DC prześcigają się w realizacji komiksowych historii, które towarzyszą nam od najmłodszych lat. Najlepsze seriale science-fiction. Oto nasze propozycje: "Westworld"

"Doktor Who"

"Alterned Carbon"

"Gwiezdne Wojny: wojny klonów."

"Black Mirror" Chcecie więcej? Kolejne propozycje w galerii.