Seriale z różnych stron świata. TOP 20 najlepszych zagranicznych seriali! Te pozycje są obowiązkowe

Przygotowaliśmy ranking najlepszych seriali zagranicznych. W zestawieniu znalazło się 20 tytułów, które uważane są przez widzów za najlepsze w historii. Chociaż telewizja, Netflix czy HBO GO co miesiąc oferują swoim subskrybentom kolejne propozycje, to poza nowościami są też takie seriale, które po prostu trzeba zobaczyć. Wśród naszych propozycji znajdziecie tytuły z Europy, Ameryki czy Azji! Zobaczcie sami!

Na liście TOP 20 najlepszych zagranicznych seriali znalazły się nie tylko pewniaki, które od lat cieszą się uznaniem widzów, ale też serialowe nowości. Zagraniczne, głownie amerykańskie i brytyjskie seriale komediowe są lekkie w odbiorze i oglądając je, nie trzeba zbytnio skupiać się na tym, żeby nie ominąć żadnego szczegółu. Sporządziliśmy zestawienie najlepszych seriali zagranicznych, które warto zobaczyć. Proponowane przez nas tytuły mogą Was zaskoczyć! Wybierzesz klasykę czy nowości?

Seriale z rożnych stron świata - co obejrzeć?

Jedno jest pewne - zawsze jest dobry czas na to, aby włączyć "Przyjaciół" - to klasyka gatunku. Podobnie rzecz ma się z "Teorią wielkiego podrywu" i "Jak poznałem Waszą matkę". Te trzy seriale mają kilka wspólnych cech i zapewne są tacy, którzy nie przepadają za wszystkimi trzema. Trudno jest jednak sobie wyobrazić, aby ktoś nie obejrzał któregoś z nich przynajmniej raz w całości. W naszym zestawieniu znajdziecie pozycje, które zdobywają szczyty oglądalności!