Serialowe pary, które wróciły do siebie po rozwodzie. Nie mogli bez siebie żyć!

Niektóre serialowe małżeństwa przechodzą poważny kryzys i podejmują decyzję o rozwodzie. O dziwo część z nich po jakimś czasie uświadamia sobie, że nie może bez siebie żyć i znowu się ze sobą wiążą. Które pary z polskich seriali przyznały się do błędu i do siebie wróciły? Sprawdźcie w naszej galerii!

Serialowe pary, które wróciły do siebie po rozwodzie

W polskich serialach nie możemy narzekać na nudę! Pary, których perypetie możemy w nich oglądać, stale rozstają się i schodzą na zmianę. A które z nich zdecydowały się na ostateczny krok – rozwód – ale później do siebie wrócili?

Dzieje się to głównie w serialach, które trwają wiele lat, a mało kto ma ochotę oglądać „nudne”, szczęśliwe życie bohaterów. Dlatego dochodzi do rozłamu w serialowych małżeństwach, a gdy okazuje się, że para ta najlepiej wyglądała razem, oglądamy szczęśliwe pojednania, które nierzadko kończą się na ślubnym kobiercu!

Głównym powodem, które doprowadza serialowe małżeństwa do rozwodu, jest zdrada. Jedno z małżonków nie potrafi wybaczyć, a drugie uświadamia sobie swój błąd, ale jest już na to za późno. Mimo to nie wszystkie uczucia w nich wygasły i namiętność wybucha między nimi w najmniej spodziewanym momencie! Tak było w przypadku Danki (Lucyna Malec) i Marka (Grzegorz Gzyl) z "Na Wspólnej" czy Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artura (Robert Moskwa) z "M jak miłość”.

Które jeszcze serialowe małżeństwa wróciły do siebie po rozwodzie? Zobaczcie w naszej galerii!