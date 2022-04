Serialowi bracia i siostry odnalezieni po latach. Niespodziewanie dowiedzieli się, że nie są jedynakami! Jak układa im się z rodzeństwem?

Scenarzyści potrafią nieźle zaskoczyć widzów i samych bohaterów seriali! Już wiele razy postacie odkrywały po latach, że mają brata lub siostrę, o których nie mieli pojęcia! Kto i w jaki sposób odkrył prawdę o swoim rodzeństwie? Jak na to zareagowali i jakie są ich relacje? Sprawdźcie!

Bracia i siostry odnalezione po latach

W wielu polskich serialach oglądamy różnorakie zwroty akcji. Jednym z dość popularnych wątków jest odkrycie przez bohatera członków rodziny, o których nie miał pojęcia! Które postaci nagle dowiedziały się, że mają brata lub siostrę?

Mostowiakowie, Boscy i Kiepscy, czyli najfajniejsze rodzinki z polskich seriali!Zobacz więcej

Takie wątki pojawiają się w prawie każdym serialu! Szczególnie w tych, które trwają przez wiele lat i mają wiele sezonów - jest to sposób na zabicie nudy! Zazwyczaj prawda wychodzi na jaw przez przypadek, a takie odkrycia mogliśmy oglądać przykładowo w "M jak miłość" - Marcin (Mikołaj Roznerski) odkrył, że jego rodzice mieli jeszcze jednego syna i w ten sposób zyskał brata! Z kolei w "Pierwszej miłości" Bartek (Rafał Kwietniewski) przypadkowo dowiedział się, że Norbert (Łukasz Konopka) jest jego przyrodnim bratem! To jednak nie wszystko - podobne historie działy się w "Przyjaciółkach", "Na Wspólnej" czy "Barwach szczęścia". Zazwyczaj nowo odnalezione rodzeństwo szybko nawiązywało dobre kontakty, ale niektórym nie szło to tak szybko...

Najpierw się rozwiedli, a potem do siebie wrócili! Te pary nie mogły bez siebie żyć!Zobacz więcej

Zobaczcie w naszej galerii bohaterów, którzy nagle odkryli, że mają rodzeństwo! Ciekawią Was takie wątki?