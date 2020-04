"Seryjny samobójca". Krystyna Janda ostro o postawie Patryka Vegi: "To podobne do tych, którzy chcą zorganizować wybory"

Kolejna znana osoba dołączyła do głosów krytykujących Patryka Vegę, który mimo epidemii pracuje na planie nowego filmu. Jak jego postawę oceniła Krystyna Janda? Sprawdź szczegóły!

Patryk Vega nie bierze poważnie rządowych obostrzeń i kontynuuje prace nad swoim nowym filmem pod roboczym tytułem "Seryjny samobójca". Postawa reżysera wzbudza wiele kontrowersji w środowisku twórczym.

Nowy film Patryka Vegi na Netflix! Warto obejrzeć?Zobacz więcej

Głos w tej sprawie zabrała także Krystyna Janda, aktorka i dyrektorka Teatru Polonia i OCH-Teatru, znana z zaangażowania w kwestie społeczno-polityczne. W rozmowie z serwisem Plejada.pl porównała działania Patryka Vegi z postawą zwolenników organizacji majowych wyborów prezydenckich.

To bardzo jest podobne do tych, którzy chcą zorganizować wybory. Ja bym nie odważyła się narażać kogokolwiek. Moglibyśmy np. nagrywać jakieś spektakle, ale jak stanęłam w obliczu tego, że będę musiała zawołać kilkanaście osób, które muszą obsłużyć takie nagranie - to wycofałam się. Nie miałabym odwagi w tej chwili. Moim zdaniem, jeżeli można komuś oszczędzić ryzyka, to trzeba to zrobić

Tomasz Oświeciński zakończył współpracę z Patrykiem Vegą! Dlaczego nie zagra w jego nowych filmach?Zobacz więcej

Nie są to pierwsze słowa krytyki, które spadły na reżysera takich hitów jak "Pitbull", "Botoks" czy "Polityka". Wcześniej został on skrytykowany m.in. przez Karolinę Korwin-Piotrowską i Borysa Szyca. Oficjalny komunikat w tej spawie wydała także Gildia Reżyserów Polskich, która wezwała go do przerwania zdjęć.

Twórcy filmu próbują się bronić. Jeżeli plan zdjęciowy uznawany jest za miejsce pracy, legalnie mogą się odbywać tam czynności zawodowe. Oczywiście trzeba wtedy zachować środki ostrożności i zapewnić ekipie filmowej dostęp do środków dezynfekujących.