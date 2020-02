"Sex Education". Ezra Furman wypuścił klip do piosenki "Every Feeling" z serialu Netflixa. Artysta wystąpił też w jednym z odcinków

Ezra Furman w połowie lutego br. wypuścił klip do piosenki "Every Feeling" z serialu "Sex Education". Pochodzący z Chicago artysta wystąpił też w jednym z odcinków hitu Netflixa. W kogo się wcielił?

"Sex Education" to nie tylko wciągająca fabuła, ale również doskonale dobrana muzyka, która nadaje odpowiedni ton opowieści o licealistach z Moordale. Swoją cegiełkę w tej kwestii dołożył pochodzący z Chicago Ezra Furman, który nagrał na potrzeby serialu piosenkę pt. "Every Feeling".

To dla mnie zaszczyt, że poprosili mnie o napisanie muzyki. W jednym z odcinków wystąpiłem zresztą z kapelą na szkolnej potańcówce - powiedział w jednym z wywiadów Ezra Furman.

Najlepsze seriale zima 2020. Kilka z nich przeszło bez echa, ale warto je nadrobić! Zobacz więcej

Klip do piosenki "Every Feeling" z serialu "Sex Education" jest już dostępny w sieci. Możecie zobaczyć go poniżej.

Przypominamy, że Netflix zamówił już 3. sezon serialu "Sex Education". W pierwszej zapowiedzi nowych odcinków wystąpił dyrektor liceum Moordale. Data premiery 3. sezonu nie jest na razie znana, ale przypuszcza się, że wróci na Netflix na początku 2021 roku.

Co sądzicie o soundtracku z serialu "Sex Education"? Lubicie muzykę z serialu?