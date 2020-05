"Sex Education". Netflix podaje wstępną datę startu zdjęć do 3. sezonu. Zdążą jeszcze w 2020 roku?

"Sex Education" jeszcze w tym roku? Netflix podał wstępną datę startu zdjęć 3. sezonu serialu. Czy epidemia nie pokrzyżuje ich planów?

"Sex Education" - sezon 3. jeszcze w 2020 roku?

Panująca na świecie epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany filmowców. Zdjęcia do filmów i seriali zostały wstrzymane do odwołania. Powoli obostrzenia związane z epidemią są luzowane, a to oznacza, że wszyscy szykują się do powrotu do pracy.

Zdjęcia do 3. sezonu opóźnione przez koronawirusa. Kiedy powrócą dzieciaki z liceum Moordale?Zobacz więcej

Deadline dowiedział się, że Netflix chce wystartować ze zdjęciami do 3. sezonu "Sex Education" w sierpniu 2020. Nic jednak nie jest potwierdzone, ponieważ sytuacja epidemiczna jest dynamiczna.

Jak powiedział serwisowi ich informator sierpień jest ostatnim miesiącem na zdjęcia do serialu w tym roku. Produkcja musi być realizowana w długie letnie brytyjskie dni. Światło odgrywa tam istotną rolę. Oznacza to, że ostateczna decyzja dotycząca startu zdjęć zapadnie w przyszłym miesiącu - na przygotowanie