"Siłacze". Ireneusz Bieleninik przed laty był gwiazdą telewizji, ale później zniknął z mediów. Czym dzisiaj się zajmuje i jak wygląda Irek Bieleninik?

Jeżeli dorastaliście w latach 90. XX wieku oraz na początku lat dwutysięcznych i oglądaliście wtedy namiętnie telewizję, to z całą pewnością doskonale wiecie, kim jest Ireneusz Bieleninik. Prezenter wówczas był bardzo aktywny medialnie, jednak w pewnym momencie... praktycznie zniknął z TV! Czym dzisiaj się zajmuje i jak wygląda Irek Bieleninik? Sprawdźcie!

Ireneusz Bieleninik przed laty był gwiazdą telewizji, ale później zniknął z mediów. Czym dzisiaj się zajmuje i jak wygląda były gwiazdor TVN?

Mówiąc o polskiej telewizji końca lat 90. XX wieku oraz początku lat dwutysięcznych, to nie da się pominąć postaci Irka Bieleninika. Mężczyzna urodził się 5 stycznia 1965 roku w Częstochowie i swoją dziennikarską karierę rozpoczął na początku lat 90. ubiegłego stulecia, gdzie najpierw pracował w lokalnej rozgłośni radiowej, a następnie udało mu się związać ze stacjami RMF FM oraz Radio ZET. Dzięki swojej charyzmie szybko zorientowano się, że to postać, która doskonale może sprawdzić się także przed kamerą, co sprawiło, że Bieleninik w kolejnych latach związał się najpierw z TVP, a następnie z TVN.

Do dzisiaj widzowie najbardziej pamiętać mogą Ireneusza Bieleninika z tvnowskiego programu "Siłacze", który sprawił, że w naszym kraju rozpoczął się swoisty boom na strongmenów. To także dzięki tej audycji do zbiorowej świadomości przebił się Mariusz Pudzianowski. Następnie Ireneusz Bieleninik zaczął prowadzić przeróżne gry interaktywne, w tym m.in. słynną "Tele Grę", którą telewizja TVN emitowała w latach 2002 - 2004.

W kolejnych latach Irek Bieleninik związał się ze stacją TVN Turbo, a w wakacje 2009 roku, razem z Dorotą Gardias, prowadził audycje "Projekt plaża" i "Projekt plaża - nocą". Do tego należy doliczyć liczne projekty reklamowe, w których wziął udział.

Później jednak... Irek Bieleninik zniknął z mediów, a telewizji jakby o nim zapomniała. Nastąpił przesyt sympatycznym prezenterem? Sam Bieleninik zajął się konferansjerką, prowadził przeróżne koncerty, a także był ring-announcerem podczas gal MMA! Dzisiaj na oficjalnej stronie internetowej Ireneusza Bieleninika możemy przeczytać:

Jest od 30 lat na scenie, kilkaset prowadzonych koncertów, eventów, konferencji, imprez sportowych, programów radiowych i telewizyjnych. Mistrz improwizacji co pozwala mu nie bać się żadnych wyzwań bo jak mówi -“im trudniej tym lepiej”, mistrz aukcji i licytacji gdzie idealnie gra na emocjach – “ próbowałem kiedyś policzyć ale się poddałem, to na pewno wiele milionów złotych podczas imprez charytatywnych – jestem z tego dumny” specjalista prania i mycia naczyń dzięki 21 letniemu udziałowi w reklamie Vizir i Fairy.

Sam Ireneusz Bieleninik w 2021 roku pojawił się w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o swoim życiu poza telewizją. Dzisiaj Bieleninik promuje zdrowy styl życia, rozwija swoje sportowe pasje oraz udziela się w lokalnych częstochowskich projektach. Życie w Warszawie nigdy do końca go nie przekonywało. Zawsze wolał spokój. Jak wyznał w "DDTVN":

Ten pęd w Warszawie był po prostu straszny. Było bardzo ciężko, zwłaszcza na początku.

Bieleninik nie ukrywa, że jednak brakuje mu dawnych zajęć. Te, owszem, czasem się pojawiają, ale nie w takiej częstotliwości, jak dawniej.

Brakuje mi tej konferansjerki, którą się zajmowałem. Ci, z którymi współpracuję, mówią, że należę do absolutnej czołówki – muszę to nieskromnie powiedzieć, znając swoją wartość - powiedział w "Dzień Dobry TVN" Irek Bieleninik.

Brakuje wam Irka Bieleninika w telewizji? Pamiętacie go? Przy okazji, zobaczcie, że lata temu zdarzyło mu się nawet... zagrać w teledysku!

