"Siostry". Nowy włoski serial kryminalny już o 9 czerwca w TVP2! O czym będzie?

Już 9 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje nowy włoski serial kryminalny z silnymi kobiecymi postaciami! O czym będą "Siostry"? Sprawdź szczegóły!

Z powodu pandemii część seriali musiała wcześniej zakończyć emisję premierowych odcinków. Na szczęście aktorzy powoli wracają na plan i już jesienią znów zobaczymy naszych ulubionych bohaterów. Co jednak zrobić w międzyczasie?

W ramówce TVP w okresie wakacji pojawi się kilka ciekawych zagranicznych seriali. Jednym z nich będą "Siostry", włoski serial z 2017 roku. Opowiada on o dwóch siostrach - Chiarze (Anna Valle) i Elenie (Ana Caterina Morariu). Pierwsza z nich to zadeklarowana singielka, która niemalże w całości poświęca się prawniczej karierze, a druga to samotna matka, który wychowuje trójkę dzieci. Gdy Elena w niewyjaśnionych okolicznością znika bez śladu, Chiara wraca w rodzinne strony, aby ją odnaleźć.

Serial "Siostry", oryginalnie stworzony dla włoskiej telewizji RAI, w wersji polskiej będzie liczył 12 odcinków. W obsadzie znaleźli się również tacy aktorzy jak Loretta Goggi, Giorgio Marchesi, Irene Ferri, Leonardo Della Bianca czy Alessio Vassallo. Polska premiera obędzie się 9 czerwca o 21:55, a kolejne odcinki będą emitowane w każdy wtorek o tej samej godzinie.