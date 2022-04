"Sisi" odcinek 1. Sisi i Franz wpadają w pułapkę! [STRESZCZENIE]

"Sisi" to sześcioodcinkowa produkcja, którą zrealizowano z rozmachem. Przedstawia nowe i bardziej współczesne spojrzenie na życie młodej chłopczycy Sisi, która została cesarzową Imperium Habsburgów i stała się legendą. Co wydarzy się w pierwszym odcinku serialu?

Nene, starsza siostra Sisi, ma wyjść za mąż za cesarza Austrii - Franza (Jannik Schümann). Po przybyciu do Bad Ischl Sisi i Franz wpadają w pułapkę.

"Sisi" - o serialu

Pierwsza europejska supergwiazda, Sisi, to główna bohaterka fascynującej historii pełnej intryg i pożądania. Beztroska nastolatka zakochuje się po uszy we wpływowym i osławionym mężczyźnie, cesarzu Franciszku. Nad ich relacją ciąży jednak piętno innej miłości, której nie było dane się spełnić. Sisi decyduje się podjąć wyzwanie. Z czasem staje się pewną siebie, nowoczesną kobietą, zdolną do podejmowania trudnych decyzji, radzenia sobie ze stratą, a w końcu do samodzielnego pełnienia roli cesarzowej.

Nazywana najpiękniejszą kobietą Europy, Sisi walczy o swoje ideały z surowym reżimem panującym na dworze. Natomiast Franciszek, miłość jej życia, jest mężczyzną, którego emocje i uczucia są tłumione przez fasadę surowego i brutalnego władcy Austro-Węgier.

