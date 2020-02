"Skandal. Ewenement Molesty". Powstał dokument o legendarnej warszawskiej ekipie rapowej! Kiedy premiera filmu o Moleście?

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich fanów rapu. Już wkrótce do kin trafi film dokumentalny o ekipie Molesta Ewenement pt. "Skandal. Ewenement Molesty". Zobaczcie zwiastun filmu!

Ursynowskie blokowiska, w połowie lat 90-tych. Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakładają Mistic Molesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip - hopową a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity i… dobrze się bawić.

Nagrywają pierwszą płytę „Skandal” - chuligański rap w ich wykonaniu trafia na póki sklepowe i od razu staje się hitem! Molesty słuchali wszyscy a ich teksty stały się dla młodych ludzi wyznacznikiem wartości moralnych.

Zdolne dzieciaki dorosły a ich drogi się rozeszły. Jak teraz dają sobie radę na muzycznym rynku i w życiu? Co pozostało z dawnych ideałów? Czy wiedzieli, że tak będzie? Ten film to wehikuł czasu, który przenosi nas do lat, gdzie wszystko było proste a kumple byli jak rodzina.

O Moleście opowiedzą jej członkowie: Vienio, Wilku oraz Włodi, a swoim spojrzeniem na kultowy album "Skandal" podzielą się z widzami m.in. Pezet, Bilon, Sokół, Tede, Pono oraz Bogna Świątkowska. Film do kin trafi latem 2020 roku. Wcześniej "Skandal. Ewenement Molesty" w reżyserii Bartosza Paducha będzie miał swoją światową premierę podczas 17. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity.