"Skazany na śmierć". Będzie 6. sezon "Prison Break"? Dominic Purcell zabrał głos w sprawie kontynuacji

"Skazany na śmierć" wróci z 6. sezonem? Dominic Purcell twierdzi, że są na to spore szanse. Gwiazdor serialu "Prison Break" postawił jednak twórcom pewien warunek. O co chodzi?

Będzie 6. sezon "Skazanego na śmierć"?

Historia Michaela Scofielda z serialu "Skazany na śmierć" elektryzowała przed laty miliony widzów na całym świecie. W 2017 roku, po siedmiu latach od finału 4. sezonu, "Prison Break" powrócił na ekrany z nowymi odcinkami. Zdania widzów na temat 5. sezonu "Skazanego na śmierć" były jednak mocno podzielone. Aby kontynuować opowieść, twórcy zdecydowali się wskrzesić głównego bohatera, który trafił do więzienia w Jemenie.

Gra na sentymentach widzów nie do końca się sprawdziła. Mimo tego, co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki o kontynuacji serialu. Dominic Purcell, czyli serialowy Lincoln poruszył ostatnio na swoim Instagramie kwestię realizacji 6. sezonu, przyznając, że jeśli tylko historia będzie tego warta, to nowe odcinki "Skazanego na śmierć" powstaną.

Przypominamy, że jeszcze w sierpniu 2019 r. Charlie Collier, czyli dyrektor stacji Fox informował, że na razie nie planuje kontynuacji "Skazanego na śmierć". Czy serial "Prison Break" powinien jeszcze powrócić? Czekamy na Twój głos w komentarzu!