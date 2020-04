Skromny pogrzeb wnuka Daniela Olbrychskiego. "Teraz tylko trzeba próbować nauczyć się żyć bez Jego obecności"

W wtorek, 31 marca odbył się pogrzeb Jakuba Olbrychskiego, wnuka Daniela Olbrychskiego. 28-latka, który zmarł w tragicznych okolicznościach pożegnała najbliższa rodzina. Skromna uroczystość spowodowana była panującą obecnie epidemią koronawirusa. Szczegóły pogrzebu zdradziła na Facebooku Krystyna Demska Olbrychska, żona i menedżerka Daniela Olbrychskiego.

Przypomnijmy, że w połowie marca Antoni Olbrychski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o tragicznej śmierci swojego brata, Jakuba. 28-latek wyszedł z domu bez żadnych dokumentów, a później został znaleziony martwy w lesie.

Mówił, że jak naprawdę będzie chciał się zabić to i tak go nie upilnujemy. Mimo to staraliśmy się i wiele razy udawało się wyciągnąć go z krytycznych sytuacji. Ale nie tym razem. Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił.