"Ślad". Joanna Koroniewska w ciąży? Aktorka komentuje te doniesienia! Potwierdziła czy zaprzeczyła?

Joanna Koroniewska poleciła ostatnio na swoim Instastory jedną z marek odzieżowych, która wprowadziła także linię dla kobiet w ciąży. To wywołało falę komentarzy, domysłów i doniesień, że aktorka spodziewa się dziecka. Żona Macieja Dowbora skomentowała te informacje.

Joanna Koroniewska odeszła z serialu po jednym sezonie! Co się stało?Zobacz więcej

W kolejnym poście na swoim profilu Joanna Koroniewska oficjalnie zdementowała plotki o swojej ciąży. Przy okazji przyznała, że jej poprzednie ciąże to "prawdziwy cud".

Od wczoraj po wrzuceniu instastory dostaję od Was gratulacje z powodu mojej kolejnej rzekomej ciąży. 🤣🤔🤪Dementuję. Choć rzeczywiście są kobiety, które są i mogą być w tym błogosławionym stanie bez najmniejszych problemów i kiedy tylko zapragną, ja niestety do nich nie należę. 😔😶Każda z moich córeczek to wielki, prawdziwy cud i jestem wdzięczna przede wszystkim za to, że są zdrowe a reszta tak naprawdę schodzi na dalszy plan. 🥰Dziękuję za to co mam a mam naprawdę to co w życiu najważniejsze. ❤️🙌