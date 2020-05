"Ślad" sezon 3. odcinek 110. FINAŁ. Kotowicz trafi do psychiatryka! Został otruty przez mafię? [CO SIĘ WYDARZY]

W finałowym odcinku 3. sezonu serialu "Ślad" Artur Kotowicz trafi do szpitala psychiatrycznego! Jego koledzy z CWŚ zaczną podejrzewać, że ktoś chce się go pozbyć... Czy uda im się odkryć prawdę? Sprawdź, co już wiadomo!

"Ślad" odcinek 110. w niedzielę, 17.05.2020 o godz. 23:00 w Polsacie! - sprawdź program tv Przed nami finałowy odcinek 3. sezonu serialu "Ślad"! Emocji nie zabraknie, a funkcjonariusze z CWŚ będą musieli ocalić życie i dobre imię jednego ze swoich kolegów. Czy im się uda? Komisarz Kotowicz (Cezary Łukaszewicz) pojawia się pod niemiecką ambasadą z transparentem z napisem "Uwolnić małże"! Dziwne zachowanie mężczyzny zwraca uwagę przechodniów, którzy wzywają do niego karetkę. Policjant jest agresywny, a wszelkie próby nawiązania z kim kontaktu zakończą się niepowodzeniem... Ostatecznie karetka zabierze go do szpitala, a lekarze stwierdzą u niego ostry epizod psychotyczny, który może świadczyć o początkach schizofrenii. Wkrótce potem w szpitalu pojawi się Różalska (Anita Jancia), która nie wierzy w psychiczne problemy kolegi. Jest przekonana, że Kotowicz został otruty. Na własną odpowiedzialność zabiera go ze szpitala. Zlecone przez nią badania wykazują, że podano mu silne narkotyki. Śledczy ustalają, że w ostatnim czasie Artur spotykał się z tajemniczą kobietą (Monika Chrzanowska). Szefowa wydziału uzna, że ktoś chce się go pozbyć. Nie wiedzą jednak, komu mogło na tym zależeć. CWŚ zacznie analizować jego ostanie śledztwa. Czy zdołają odkryć prawdę?